Стрельба в Днепре: спутнице погибшего, оказывавшую сопротивление полицейским, избрали меру пресечения

Об этом сообщают Общественное и Решетки.

Отмечается, что прокурор Игорь Остапенко просил суд о мере пресечения в виде домашнего ночного ареста (с 20:00 до 8:00). Зато подозреваемая Татьяна Патинко, которая была в суде без адвоката, вину не признала и просила судью Валентина Куцевола отпустить ее под личное обязательство.

"Никуда убегать от правосудия я не думала и не думаю. Я вообще себя виновной не считаю", - заявила она.

Суд удовлетворил просьбу прокурора частично: женщине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 7:00 на 60 суток.

Примечание . Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о стрельбе в Днепре

ГБР расследует правомерность применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека. Инцидент произошел 29 августа. Известно, что мужчина нарушал ПДД и сопротивлялся. Патрульный применил против нарушителя табельное оружие , в результате чего тот скончался. Правоохранителя задержали по факту превышения служебных полномочий.

Мэр Днепра Борис Филатов, комментируя ситуацию, заявил , что поддерживает патрульных полицейских.

"Есть базовые вещи. Для любой страны, где стремятся к уважению к Закону. Никто и никогда не имеет права пренебрегать, хватать или вообще как-то тянуть свои руки к человеку в форме, который находится при исполнении своих служебных обязанностей... В этой ситуации я полностью на стороне патрульных полицейских. Городские власти Днепра предоставит всестороннюю моральную поддержку этим патрульным, а также их родным и коллегам", - сказал он.

По словам главы МВД Клименко, продолжается расследование обстоятельств, при которых произошла трагедия.

31 августа в ГБР сказали, что результатов экспертизы, которая могла бы подтвердить наличие алкоголя в крови нарушителя, которого 29 августа застрелил патрульный в Днепре, пока нет.

В тот же день в рамках расследования возбуждено уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных.

Находившейся в машине нарушителя женщине 12 сентября сообщили о подозрении из-за сопротивления правоохранителям. Продолжаются следственные действия