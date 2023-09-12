Стрельба в Днепре: сообщено о подозрении спутнице погибшего, сопротивлявшейся полицейскому

Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

12 сентября женщине вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и др.).

"Также в рамках досудебного расследования продолжаются следственные действия, судебная медицинская экспертиза и другие следственные меры по установлению всех обстоятельств правонарушения, совершенного 29 августа по патрульным полицейским. По результатам возможна дополнительная квалификация", - отметили в пресс-службе.

Что известно о стрельбе в Днепре

ГБР расследует правомерность применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека. Инцидент произошел 29 августа. Известно, что мужчина нарушал ПДД и сопротивлялся. Патрульный применил против нарушителя табельное оружие, в результате чего тот скончался. Правоохранителя задержали по факту превышения служебных полномочий.

СМИ писали, что нарушитель, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. С ним в машине находились молодая женщина и двое детей.

Мэр Днепра Борис Филатов, комментируя ситуацию, заявил, что поддерживает патрульных полицейских.

"Есть базовые вещи. Для любой страны, где стремятся к уважению к Закону. Никто и никогда не имеет права пренебрегать, хватать или вообще как-то тянуть свои руки к человеку в форме, который находится при исполнении своих служебных обязанностей... В этой ситуации я полностью на стороне патрульных полицейских. Городские власти Днепра предоставят всестороннюю моральную поддержку этим патрульным, а также их родным и коллегам", - сказал он.

По словам главы МВД Клименко, продолжается расследование обстоятельств, при которых произошла трагедия.

31 августа в ГБР сказали, что результатов экспертизы, которая могла бы подтвердить наличие алкоголя в крови нарушителя, которого 29 августа застрелил патрульный в Днепре, пока нет.

В тот же день в рамках расследования возбуждено уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных.