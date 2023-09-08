Стрельба в Днепре: собранные в поддержку патрульных 1,12 млн грн передадут на нужды ВСУ

Об этом сообщает редакция 056 .

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, куда направятся средства, собранные патрульной Анастасией после стрельбы в Днепре. В общей сложности удалось собрать 1 миллион 125 тысяч гривен.

Много разговоров велось вокруг поддержки патрульных полицейских Днепра и сборов, связанных с этим. Алексей Белошицкий рассказал, что деньги, собранные патрульными Днепра, переданы на помощь ВСУ.

"Безусловно, что для Насти и Егора невероятно приятно ощущать такую вашу поддержку и консолидацию, как и для нас всех. Но также бесспорно, что в условиях тех потребностей, которые есть на фронте, эти средства просто обязаны попасть туда. Это с самого начала было волей и Насти, и Егора, и всего нашего полицейского сообщества. Со своей стороны "Вернись живым" и Тарас Чмут вызвались направить это желание в самое нужное русло — на Победу. Средства от сбора пойдут именно туда", – отметил он.

Что известно о стрельбе в Днепре

ДБР расследует правомерность применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека. Инцидент произошел 29 августа. Известно, что мужчина нарушал ПДД и сопротивлялся. Патрульный применил против нарушителя табельное оружие , в результате чего тот скончался. Правоохранителя задержали по факту превышения служебных полномочий.

СМИ писали, что нарушитель, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мэр Днепра Борис Филатов, комментируя ситуацию, заявил , что поддерживает патрульных полицейских.

"Есть базовые вещи. Для любой страны, где стремятся к уважению Закона. Никто и никогда не имеет права пренебрегать, хватать или вообще как-то тянуть руки к человеку в форме, который находится при исполнении своих служебных обязанностей... В этой ситуации я полностью на стороне патрульных полицейских. Городские власти Днепра предоставят всестороннюю моральную поддержку этим патрульным, а также их родным и коллегам", - сказал он.

По словам главы МВД Клименко, продолжается расследование обстоятельств, при которых произошла трагедия.

31 августа в ДБР сказали , что результатов экспертизы, которая могла бы подтвердить наличие алкоголя в крови нарушителя, которого 29 августа застрелил патрульный в Днепре, пока нет.

В тот же день в рамках расследования возбуждено уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных.