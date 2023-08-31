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Обновлено

Стрельба в Днепре: полицейскому избрали меру пресечения

31 августа, 2023 четверг
22:18
Криминал

В Днепре суд отправил полицейского, смертельно ранившего мужчину, под круглосуточный домашний арест

Об этом сообщает "Суспільне".

Прокурор ходатайствовал об аресте на 60 дней без права на залог. Адвокаты патрульного считают подозрение относительно умышленного убийства необоснованным, они просили о личном обязательстве, домашнем аресте или освобождении под залог.

Подозреваемый полицейский принимал участие в заседании онлайн, он не прибыл в суд из-за состояния здоровья. Он заявил, что своей вины не признает.

Предыстория

ДБР расследует правомерность применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека. Инцидент произошел 29 августа. Известно, что мужчина нарушал ПДД и сопротивлялся. Патрульный применил против нарушителя табельное оружие , в результате чего тот скончался. Правоохранителя задержали по факту превышения служебных полномочий.

СМИ писали, что нарушитель, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мэр Днепра Борис Филатов, комментируя ситуацию, заявил , что поддерживает патрульных полицейских.

"Есть базовые вещи. Для любой страны, где стремятся к уважению Закона. Никто и никогда не имеет права пренебрегать, хватать или вообще как-то тянуть руки к человеку в форме, который находится при исполнении своих служебных обязанностей... В этой ситуации я полностью на стороне патрульных полицейских. Городские власти Днепра предоставят всестороннюю моральную поддержку этим патрульным, а также их родным и коллегам", - сказал он.

По словам главы МВД Клименко, продолжается расследование обстоятельств, при которых произошла трагедия.

31 августа в ДБР сказали , что результатов экспертизы, которая могла бы подтвердить наличие алкоголя в крови нарушителя, которого 29 августа застрелил патрульный в Днепре, пока нет.

В тот же день в рамках расследования возбуждено уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных.

Днепр
полиция
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