Стрельба в Днепре: патрульная организовала сбор средств на лечение и адвокатов

Об этом она написала на странице в Instagram.

"Мы открыли сбор на адвокатскую помощь нам. Прошу всех небезразличных присоединиться к сбору, чтобы мы смогли покрыть все расходы на лечение и адвокатские услуги. Мы должны бороться за справедливость", - написала под сообщением Анастасия.

За менее суток на счету собралось более 874 тысяч грн.

Стрельба в Днепре: что известно

29 августа, на проспекте Ивана Мазепы в Днепре, правоохранители пытались остановить элитный автомобиль, водитель которого, по имеющимся данным, игнорировал законные требования правил дорожного движения.

После остановки автомобиля мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения.

Во время инцидента правоохранитель применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений водитель авто скончался.

В ДБР отмечали, что начато уголовное производство. Изучаются все происшествия инцидента. Решается вопрос о задержании правоохранителя и извещении ему о подозрении.

Днепропетровская областная прокуратура сообщила , что полицейского, застрелившего водителя автомобиля, задержали по факту превышения служебных полномочий.

Мэр Днепра Борис Филатов, комментируя ситуацию, заявил, что поддерживает патрульных полицейских. По его словам, "никто и никогда не имеет права пренебрегать, хватать или вообще как-то тянуть свои руки к человеку в форме, которая находится при исполнении своих служебных обязанностей".

Впоследствии глава МВД Игорь Клименко заявил о необходимости объективного расследования инцидента с полицейскими, один из которых смертельно ранил мужчину из табельного оружия.

31 августа в ДБР сказали, что результатов экспертизы, которая могла бы подтвердить наличие алкоголя в крови нарушителя, которого 29 августа застрелил патрульный в Днепре, пока нет.

В тот же день в рамках расследования было открыто уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных.

Впоследствии суд в Днепре отправил смертельно ранившего мужчину полицейского под круглосуточный домашний арест. Прокурор ходатайствовал об аресте на 60 дней без права на залог. Адвокаты патрульного считают подозрение относительно умышленного убийства необоснованным, они просили о личном обязательстве, домашнем аресте или освобождении под залог.

Адвокат патрульного Юлия Сехеда прокомментировала решение суда, назвав его соразмерным.