Стрельба в Днепре: открыто производство по факту посягательства на жизнь патрульных
В рамках расследования инцидента с полицейскими в Днепре 29 августа возбуждено уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных
Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области.
Ведомости в Единый реестр досудебных расследований внесли по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа). Статья предусматривает от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
"Обстоятельства совершенного 29 августа правонарушения в отношении патрульных полицейских будут установлены следственным путем", - говорится в сообщении пресс-службы.
Предыстория
ДБР расследует правомерность применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека. Инцидент произошел 29 августа. Известно, что мужчина нарушал ПДД и сопротивлялся. Патрульный применил против нарушителя табельное оружие , в результате чего тот скончался. Правоохранителя задержали по факту превышения служебных полномочий.
СМИ писали, что нарушитель, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мэр Днепра Борис Филатов, комментируя ситуацию, заявил , что поддерживает патрульных полицейских.
"Есть базовые вещи. Для любой страны, где стремятся к уважению Закона. Никто и никогда не имеет права пренебрегать, хватать или вообще как-то тянуть руки к человеку в форме, который находится при исполнении своих служебных обязанностей... В этой ситуации я полностью на стороне патрульных полицейских. Городские власти Днепра предоставят всестороннюю моральную поддержку этим патрульным, а также их родным и коллегам", - сказал он.
По словам главы МВД Клименко, продолжается расследование обстоятельств, при которых произошла трагедия.
31 августа в ДБР сказали , что результатов экспертизы, которая могла бы подтвердить наличие алкоголя в крови нарушителя, которого 29 августа застрелил патрульный в Днепре, пока нет.
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