Стрельба в частной школе в США: погибли трое детей и трое взрослых
В Нэшвилле, штат Теннесси, в частной христианской школе Ковенант бывший ученик застрелил троих детей и троих взрослых, после чего его ликвидировала полиция
Об этом сообщает Reuters.
Трагедия произошла в младшей христианской школе Ковенант в Нэшвилле, штат Теннесси. Убийца оставил "манифест" и другие записи, изучаемые следователями, сообщил журналистам начальник полиции Джон Дрейк.
Дрейк идентифицировал подозреваемую как 28-летнюю Одри Элизабет Хейл, жительницу района Нашвилла. Он добавил, что подозреваемый идентифицирован как трансгендер.
Впоследствии на пресс-конференции Дрейк сказал, что полиция работает над теорией о том, что могло спровоцировать стрельбу и "раскроет это, как только сможет". По его словам, подозреваемый ранее не имел криминального прошлого.
В дальнейшем телевизионном интервью NBC News Дрейк сказал, что следователи считают, что стрельба возникла из-за "определенной обиды", которую подозреваемый затаил "тогда, когда ходил в эту школу" в младшем возрасте. Начальник полиции не уточнил природу такого образа или было ли это связано с гендерной идентичностью подозреваемого или христианской ориентацией школы.
Отмечается, что департамент полиции Нэшвилла начал получать звонки о стрельбе в школе в 10:13. Правоохранители прибыли на место преступления и вскоре застрелили нападающего в вестибюле. Дрейк сказал, что подозреваемый был вооружен полуавтоматической винтовкой и двумя пистолетами. Жертвами стали трое детей в возрасте 9 лет и трое сотрудников школы.
Реагируя на эту трагедию, президент США Джо Байден снова призвал Конгресс США принять более жесткие законы о реформе оружия.
"Это плохо", - сказал Байден во время мероприятия в Белом доме и призывая Конгресс снова принять запрет на штурмовое оружие. "Мы должны сделать больше, чтобы остановить насилие с оружием. Оно разрывает наши общины, разрывает душу этой нации".
Школа Ковенант основана в 2001 году служителями пресвитерианской церкви. В ней обучается около 200 учащихся от дошкольного до шестых классов.
Издание отмечает, что в 2023 году в США было зарегистрировано 89 случаев, в которых стреляли из оружия на территории школ. В прошлом году было зафиксировано 303 таких случая, что является самым большим показателем в истории, начиная с 1970 года.
В Теннесси в 2021 году было отменено требование о получении разрешения на ношение оружия после 21 года. Необходимо иметь только право на приобретение оружия.
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