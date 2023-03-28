Об этом сообщает Reuters.

Трагедия произошла в младшей христианской школе Ковенант в Нэшвилле, штат Теннесси. Убийца оставил "манифест" и другие записи, изучаемые следователями, сообщил журналистам начальник полиции Джон Дрейк.

Дрейк идентифицировал подозреваемую как 28-летнюю Одри Элизабет Хейл, жительницу района Нашвилла. Он добавил, что подозреваемый идентифицирован как трансгендер.

Впоследствии на пресс-конференции Дрейк сказал, что полиция работает над теорией о том, что могло спровоцировать стрельбу и "раскроет это, как только сможет". По его словам, подозреваемый ранее не имел криминального прошлого.

В дальнейшем телевизионном интервью NBC News Дрейк сказал, что следователи считают, что стрельба возникла из-за "определенной обиды", которую подозреваемый затаил "тогда, когда ходил в эту школу" в младшем возрасте. Начальник полиции не уточнил природу такого образа или было ли это связано с гендерной идентичностью подозреваемого или христианской ориентацией школы.

Отмечается, что департамент полиции Нэшвилла начал получать звонки о стрельбе в школе в 10:13. Правоохранители прибыли на место преступления и вскоре застрелили нападающего в вестибюле. Дрейк сказал, что подозреваемый был вооружен полуавтоматической винтовкой и двумя пистолетами. Жертвами стали трое детей в возрасте 9 лет и трое сотрудников школы.

Реагируя на эту трагедию, президент США Джо Байден снова призвал Конгресс США принять более жесткие законы о реформе оружия.

"Это плохо", - сказал Байден во время мероприятия в Белом доме и призывая Конгресс снова принять запрет на штурмовое оружие. "Мы должны сделать больше, чтобы остановить насилие с оружием. Оно разрывает наши общины, разрывает душу этой нации".

Школа Ковенант основана в 2001 году служителями пресвитерианской церкви. В ней обучается около 200 учащихся от дошкольного до шестых классов.

Издание отмечает, что в 2023 году в США было зарегистрировано 89 случаев, в которых стреляли из оружия на территории школ. В прошлом году было зафиксировано 303 таких случая, что является самым большим показателем в истории, начиная с 1970 года.

В Теннесси в 2021 году было отменено требование о получении разрешения на ношение оружия после 21 года. Необходимо иметь только право на приобретение оружия.