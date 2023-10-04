Стрельба полиции в Днепре: в крови спутницы погибшего, сидевшей за рулем, обнаружили алкоголь

Об этом в комментарии Общественному сообщил представитель территориального управления Государственного бюро расследований в городе Полтава Александр Белка.

Он рассказал, что по результатам следствия, на момент остановки автомобиля, за рулем была женщина. В ее крови обнаружили 0,33 промилле алкоголя.

Что известно о стрельбе в Днепре

ГБР расследует правомерность применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека. Инцидент произошел 29 августа. Известно, что мужчина нарушал ПДД и сопротивлялся. Патрульный применил против нарушителя табельное оружие , в результате чего тот скончался. Правоохранителя задержали по факту превышения служебных полномочий.

Мэр Днепра Борис Филатов, комментируя ситуацию, заявил , что поддерживает патрульных полицейских.

"Есть базовые вещи. Для любой страны, где стремятся к уважению к Закону. Никто и никогда не имеет права пренебрегать, хватать или вообще как-то тянуть свои руки к человеку в форме, которая находится при исполнении своих служебных обязанностей... В этой ситуации я полностью на стороне патрульных полицейских. Городские власти Днепра предоставит всестороннюю моральную поддержку этим патрульным, а также их родным и коллегам", - сказал он.

По словам главы МВД Клименко, продолжается расследование обстоятельств, при которых произошла трагедия.

СМИ писали , что нарушитель, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения. С ним в машине находились молодая женщина и двое детей. 31 августа в ГБР сказали , что результатов экспертизы, которая могла бы подтвердить наличие алкоголя в крови нарушителя, пока нет.

В тот же день в рамках расследования было открыто уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных, а смертельно ранившего мужчину полицейского отправили под круглосуточный домашний арест.

Находившейся в машине нарушителя женщине 12 сентября сообщили о подозрении из-за сопротивления правоохранителям. Позже ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Примечание . Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.