Стрельба из арбалета в Полтаве: полиция объявила о подозрении девушке

Об этом передает пресс-служба полиции.

Как отмечается, следователем полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, 19-летней жительнице Полтавы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Напомним, на территории одной из школ Полтавы девушка устроила стрельбу из арбалета, в результате чего ранила двух учителей.

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