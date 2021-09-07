Стрельба из арбалета в Полтаве: полиция объявила о подозрении девушке
Правоохранители объявили о подозрении 19-летней жительнице Полтавы, которая 6 сентября стреляла из арбалета в двух учителей школы
Об этом передает пресс-служба полиции.
Как отмечается, следователем полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, 19-летней жительнице Полтавы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас следственные действия продолжаются.
- Напомним, на территории одной из школ Полтавы девушка устроила стрельбу из арбалета, в результате чего ранила двух учителей.
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