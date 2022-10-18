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Стрельба 15 октября между мобилизованными россиянами произошла из-за того, что РФ призывает на войну в Украине преимущественно нацменьшинства, - ISW

18 октября, 2022 вторник
10:59
Новости

Причиной стрельбы на полигоне в Бегородской области в России, вероятно, стало то, что РФ избегает общей мобилизации и мобилизует граждан по этническому признаку

Об этом сообщает Институт изучения войны ( ISW ).

Отмечают, что конфликт разразился на фоне того, что мобилизованные военнослужащие из Дагестана, Азербайджана и Адыгеи заявили, что война в Украине - не их война. В ответ на это их командир сказал, что они сейчас ведут "священную войну" и что "Аллах – трус". Именно это послужило причиной стрельбы между военнослужащими-мусульманами и немусульманами.

Аналитики ISW утверждают, что очевидцы заявляли о том, что стрелявшие люди предупредили мусульманских военнослужащих и попросили их отойти в стороне. После этого, по словам РосСМИ, они застрелили командира, контрактников и мобилизованных. Российское инфопространство мгновенно отреагировало на инцидент расистской риторикой и призвало ввести в России визовый режим.

ISW отмечает, что как раньше Путин продолжает проводить асимметричную мобилизацию по этническому признаку. Это привело к созданию локальных и основанных по этническому признаку движений сопротивления, которые в дальнейшем будут иметь негативные последствия для России.

"Белгородская стрельба, вероятно, является проявлением именно таких бытовых последствий. Этнические меньшинства, которые стали мишенью и были вынуждены вести войну, определенную российскими имперскими целями и сформированную российским православным национализмом, вероятно, будут продолжать испытывать отчуждение, которое приведет к неопровержению, которое приведет к несогласию, которое приведет к неопровержению, которое приведет к несоблюдению, которое приведет к нему. дальнейшим подавлением анклавов меньшинств", - пишет ISW.

  • 15 октября на полигоне в Белгородской области солдаты устроили стрельбу и убили 11 человек, еще 15 ранили.
  • 16 октября стало известно о причинах стрельбы – ими стали высказывания российского полковника об Аллахе и нежелание воевать против Украины.
  • 18 октября ISW также сообщили , что основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин может взорвать репутацию Путина как "сильного человека".

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