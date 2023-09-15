Стратком опроверг фейк о якобы отдыхе Резникова за границей во время масштабной войны

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности .

В соцсетях распространяют нарратив о том, что бывший министр обороны убегает в Европу, пока на фронте борются украинские военнослужащие.

Сообщается, что сообщения об отдыхе Резникова в Европе – это ложь. На самом деле фото с яхты и бокалом в руках было сделано еще до начала полномасштабной войны России против Украины. Резников опубликовал фотографии в Facebook 14 февраля 2020 года, когда сообщил о своей помолвке с телеведущей Юлией Зорий.

Фото: Скрин - ФБ/Алексей Резников

"Сообщение о заграничном отдыхе бывшего министра обороны - не более чем враждебная ложь с целью дискредитации действий украинской власти", - говорится в заявлении.