Стратком опроверг фейк о якобы отдыхе Резникова за границей во время масштабной войны
В соцсетях распространяют сообщения о том, что бывший министр обороны Украины Алексей Резников якобы убегает в Европу, пока на фронте борются украинские военные, однако фото сделано еще до полномасштабной войны
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности .
В соцсетях распространяют нарратив о том, что бывший министр обороны убегает в Европу, пока на фронте борются украинские военнослужащие.
Сообщается, что сообщения об отдыхе Резникова в Европе – это ложь. На самом деле фото с яхты и бокалом в руках было сделано еще до начала полномасштабной войны России против Украины. Резников опубликовал фотографии в Facebook 14 февраля 2020 года, когда сообщил о своей помолвке с телеведущей Юлией Зорий.
Фото: Скрин - ФБ/Алексей Резников
"Сообщение о заграничном отдыхе бывшего министра обороны - не более чем враждебная ложь с целью дискредитации действий украинской власти", - говорится в заявлении.
- Также Эспрессо сообщало, что украинские разработчики создали платформу Mantis Analytics, которая с помощью искусственного интеллекта может мониторить, анализировать события и выявлять манипуляции в информационном пространстве.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.64 Покупка 37.64Продажа 38.41
- EUR Покупка 40.3Продажа 41.29
- Актуальное
- Важное