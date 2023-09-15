Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Стратком опроверг фейк о якобы отдыхе Резникова за границей во время масштабной войны

Стратком опроверг фейк о якобы отдыхе Резникова за границей во время масштабной войны

15 сентября, 2023 пятница
16:26
Война с Россией

В соцсетях распространяют сообщения о том, что бывший министр обороны Украины Алексей Резников якобы убегает в Европу, пока на фронте борются украинские военные, однако фото сделано еще до полномасштабной войны

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности .

В соцсетях распространяют нарратив о том, что бывший министр обороны убегает в Европу, пока на фронте борются украинские военнослужащие.

Сообщается, что сообщения об отдыхе Резникова в Европе – это ложь. На самом деле фото с яхты и бокалом в руках было сделано еще до начала полномасштабной войны России против Украины. Резников опубликовал фотографии в Facebook 14 февраля 2020 года, когда сообщил о своей помолвке с телеведущей Юлией Зорий.

Фото: Скрин - ФБ/Алексей Резников

"Сообщение о заграничном отдыхе бывшего министра обороны - не более чем враждебная ложь с целью дискредитации действий украинской власти", - говорится в заявлении.

  • Также Эспрессо сообщало, что украинские разработчики создали платформу Mantis Analytics, которая с помощью искусственного интеллекта может мониторить, анализировать события и выявлять манипуляции в информационном пространстве.
Общество
фейк
Алексей Резников
Читайте также:
13 сентября, 2023 среда
Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после поражения Италии
Карта бойових дій Бахмут
14 сентября, 2023 четверг
"Ситуация очень динамичная": в DeepState прокомментировали изменения на линии фронта
Нестор Шуфрич
15 сентября, 2023 пятница
Шуфричу объявили подозрение в госизмене: у него нашли план автономии Донбасса и Луганщины
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.64
    Покупка 37.64
    Продажа 38.41
  • EUR
    Покупка 40.3
    Продажа 41.29
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
15 сентября
16:37
США рассматривают предоставление Украине ракет ATACMS осенью, - WSJ
16:33
Эксклюзив
Последние 3 дня россияне активно перебрасывают резервы через Мариуполь в направлении Бердянска, - Андрющенко
16:21
Jerusalem Post составила рейтинг самых влиятельных евреев: в нем нет Зеленского, но есть Пригожин
16:13
После передачи россиянином Украине вертолета в плен сдаются более 170 оккупантов в сутки, - ГУР
16:07
Стрельба в Днепре: спутнице погибшего, оказывавшую сопротивление полицейским, избрали меру пресечения
16:01
OPINION
Такой подозрительный Шуфрич
16:00
Украинские производители товаров оборонного сектора обратились к президенту с просьбой прекратить давление ГАСУ и правоохранительных органов
15:36
Украина вернула тела еще 51 погибшего защитника
15:35
В Черниговской области нашли российский схрон с боеприпасами
15:09
ЧВК Вагнера
В Британии признали российский ЧВК Вагнера террористической организацией
14:56
Обновлено
Нестор Шуфрич
Шуфричу объявили подозрение в госизмене: у него нашли план автономии Донбасса и Луганщины
14:56
"Явка обязательна". Жителям Петербурга звонят из военкоматов и посылают повестки, - росСМИ
После сбора данных на псевдовыборах оккупанты в Херсонской области начали выдавать повестки
14:41
Обновлено
Прокурор МКС, выдавший ордер на арест Путина, прибыл в Киев и встретился с Зеленским
14:38
На Укрзализныце разоблачили хищение почти 1,5 млн грн на запчастях для тепловозов
14:29
Обновлено
Кабмин принял проект госбюджета-2024 и внес его в Раду
14:28
Свитер принцессы Дианы с изображением овец продали за $1,14 млн
14:23
Писториус пообещал решение о предоставлении Украине ракет Taurus за неделю-две
14:08
В Мелитополе оккупанты набирают подростков в "медиашколу" для производства пропаганды
14:07
OPINION
Кто такой Подоляк? Откуда взялся человек, подгадивший визит Зеленского в США
14:03
Агитируют получать паспорта РФ: ДБР объявило подозрения в госизмене 10 экс-полицейским из Мариуполя
13:56
Присоединилась к другим соседям: Финляндия запрещает въезд российским пассажирским автомобилям
13:55
В Укрэнерго рассказали, как готовятся "к худшим сценариям" в осенне-зимний период
13:39
В Умань на празднование Рош га-Шана прибыли более 32 тыс. хасидов
13:36
За корректировку ударов по Николаеву: СБУ сообщила о подозрении блогеру-миллионнику Подоляке
13:36
Россияне сбросили управляемую авиабомбу на жилой квартал оккупированной Новой Каховки: есть погибший
13:33
Эксклюзив
Создается юридический хаос, очень любящий Коломойским, - журналист Николов о подозрениях олигарху
13:20
Путин заявил, что не намерен нарушать международное право в сотрудничестве с КНДР, Лукашенко хочет присоединиться
13:17
"Харьковские соглашения": ДБР передало дело в отношении Януковича и Азарова в суд
13:08
Паспорт гражданина Украины
В Германии предлагают продлить защиту украинских беженцев еще на год
12:37
Из-за обстрелов РФ обесточена часть жителей 6 областей, в Харьковской области поврежден газопровод
12:33
Эксклюзив
экономика
"Концентрация ресурсов приводит к диктатуре": нардепка Клименко считает, что "военный" НДФЛ не должен идти в центральный бюджет
12:26
Россияне держат в Черном море 15 кораблей, среди них есть ракетоноситель
12:17
ООН
ООН собирает факты пыток гражданских и военнопленных: кто, как и когда может дать показания
12:16
Обновлено
Россия запустила ударные БПЛА: в Винницкой и Хмельницкой области прогремели взрывы
12:02
OPINION
Россия продолжает гибридную войну и реакция тоже должна быть гибридной
12:00
Аналитика
Является ли арест олигарха Коломойского признаком изменений в государстве
12:00
Пресс-релиз
АЛЛО: детали релиза iPhone 15
11:57
Министерство экономики опровергло претензии Госаудитслужбы по прибыли в оборонных закупках
11:52
Эксклюзив
Аграрный эксперт Мартышев назвал главные транспортные "артерии" для экспорта на 2023 год
11:51
Ольга Стефанишина
Стефанишин утверждает, что немедленное открытие деклараций не было принципиальным для европейских партнеров
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV