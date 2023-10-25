Стратком опроверг фейк о внедрении Зеленским и Умеровым однополых браков в Украине
Российские пропагандистские Telegram-каналы распускают фейки, что президент Владимир Зеленский и министр обороны Рустем Умеров "согласились" на введение однополых браков в Украине
Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности .
Вражеские каналы утверждают, что в Вооруженных Силах Украины будет создана "голубая бригада", где будут служить ЛГБТ+. Эта информация также не правдива.
"Согласно статье 51 Конституции Украины, "брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины". Также согласно статье 157, "Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения", - проясняют в ведомстве и добавляют, что президент или любое другое лицо, а также министр обороны, не имеет права разрешать однополые браки сейчас.
Целью российских пропагандистов является подрывать доверие к европейским цивилизованным ценностям среди украинцев, а также втягивать Украину в гибридную войну под предлогом "защиты христианских ценностей".
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