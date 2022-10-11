Об этом пишет BBC, обнародовавшее выдержки из будущей речи главы Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминга.

По его словам, Украина переломила ход войны и противостоит российским войскам, которые находятся в изможденном состоянии.

Несмотря на ракетные обстрелы целей по всей Украине, Флеминг считает, что в Москве заканчиваются боеприпасы. А все решения Путина оказались ошибочными. "С небольшим эффективным внутренним вызовом его решения оказались ошибочны. Это стратегия высоких ставок, которая приводит к стратегическим ошибкам", - говорит он.

Директор агентства по разведке, кибернетике и безопасности подчеркивает, что расходы России на войну в Украине - как с точки зрения личного состава, так и оборудования - "потрясающие".

Также Флеминг считает, что силы Москвы исчерпаны, а недавняя мобилизация была демонстрацией безысходности российского президента, которая приведет к его критике и дальнейшей изоляции России.

"Мы знаем – и российские командиры знают – что их запасы и боеприпасы заканчиваются", - говорится в его докладе.

По его словам, мобилизация российских узников и неопытных мужчин "говорит о безвыходной ситуации". Сами же россияне сейчас видят, как плохо и неправильно Путин оценил ситуацию, замечает Флеминг.

"Они убегают от призыва, понимая, что больше не могут путешествовать. Они знают, что их доступ к современным технологиям и внешнему воздействию будет резко ограничен", - говорится в докладе.

Соответствующее заявление Флемминг планирует озвучить 11 октября в мозговом центре Rusi.

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