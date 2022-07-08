Стратегия россиян остается в продавливании украинской обороны, HIMARS дают возможность балансировать вражескую силу, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец отметил, что сегодня мы говорим о 17 HIMARS и MLRS, а ожидаемые наши пожелания хотя бы 50 и, конечно, чтобы эти системы имели в своем арсенале не только управляемые снаряды с дальностью 77 км, а ракеты с дальностью до 300 км, тогда действительно это была бы существенная и своевременная поддержка украинской армии
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"У россиян нет другой стратегии, кроме той, которую они использовали при наступлении на Северодонецк и Лисичанск, а именно продавливание артиллерией нашей обороны на узких участках фронта и затем действия пехоты на этих направлениях, когда уже рубежи обороны перемолола артиллерия. Думаю, что такой подход противник будет пытаться реализовать и при наступлении по новой линии обороны, начиная Сиверск – Соледар – Бахмут и при реализации наступлений на Славянск и Краматорск", - рассказал военный эксперт.
Аналитик отметил, что сейчас мы должны предпринять действия, которые могли бы реализовать наше преимущество в дальности средств поражения и начать наносить такие дальнобойные удары по артиллерии противника, по базам скопления военной техники, по арсеналам, что сейчас и происходит.
"То есть рациональное использование HIMARS в этих условиях остается одним из элементов балансировки враждебной силы, а по отдельным направлениям обеспечения полного преимущества на некоторых участках. Это будет сложно, учитывая ограниченное количество HIMARS, но в любом случае эта стратегия остается жизнеспособной". В США уже говорят, что нужно увеличить количество HIMARS, чтобы речь шла о десятках, а не о единицах, также увеличить дальности, которыми сможет оперировать ВСУ. эффективных операций по ослаблению возможностей врага.На сегодняшний день мы говорим о 17 HIMARS и MLRS, а ожидаемые пожеланий хотя бы 50 и, конечно, чтобы эти системы имели в своем арсенале не только управляемые снаряды с дальностью 77 км, а ракеты с дальностью до 300 км, тогда действительно это была бы существенная и своевременная поддержка украинской армии", – пояснил Згурец.
Военный эксперт выразил обеспокоенность по поводу того, что время быстро идет и скоро осень, соответственно, в условиях через 2-3 месяца осуществление контрнаступательных операций будет достаточно затруднено, так как погода может влиять на планирование операций по тем или иным направлениям.
- 28 июня украинские силы использовали недавно предоставленные США реактивные артиллерийские системы HIMARS для удара по российскому составу боеприпасов примерно в 60 км от линии фронта на подконтрольной России территории Луганской области.
- 2 июля в Минобороны США заявили, что ВСУ умело используют HIMARS, чтобы поражать командные пункты россиян
- 7 июля в Запорожье после ударов из HIMARS дезертировали российские воины, их разыскивает ФСБ
- Прибывшие в Украину сенаторы США Линдси Грэмми и Ричард Блюменталь выразили открытую поддержку оказанию Украине ракет большей дальности для систем HIMARS.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.56
-
EUR
Покупка 35.22Продажа 36.48
- Актуальное
- Важное