Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".



"У россиян нет другой стратегии, кроме той, которую они использовали при наступлении на Северодонецк и Лисичанск, а именно продавливание артиллерией нашей обороны на узких участках фронта и затем действия пехоты на этих направлениях, когда уже рубежи обороны перемолола артиллерия. Думаю, что такой подход противник будет пытаться реализовать и при наступлении по новой линии обороны, начиная Сиверск – Соледар – Бахмут и при реализации наступлений на Славянск и Краматорск", - рассказал военный эксперт.



Аналитик отметил, что сейчас мы должны предпринять действия, которые могли бы реализовать наше преимущество в дальности средств поражения и начать наносить такие дальнобойные удары по артиллерии противника, по базам скопления военной техники, по арсеналам, что сейчас и происходит.



"То есть рациональное использование HIMARS в этих условиях остается одним из элементов балансировки враждебной силы, а по отдельным направлениям обеспечения полного преимущества на некоторых участках. Это будет сложно, учитывая ограниченное количество HIMARS, но в любом случае эта стратегия остается жизнеспособной". В США уже говорят, что нужно увеличить количество HIMARS, чтобы речь шла о десятках, а не о единицах, также увеличить дальности, которыми сможет оперировать ВСУ. эффективных операций по ослаблению возможностей врага.На сегодняшний день мы говорим о 17 HIMARS и MLRS, а ожидаемые пожеланий хотя бы 50 и, конечно, чтобы эти системы имели в своем арсенале не только управляемые снаряды с дальностью 77 км, а ракеты с дальностью до 300 км, тогда действительно это была бы существенная и своевременная поддержка украинской армии", – пояснил Згурец.



Военный эксперт выразил обеспокоенность по поводу того, что время быстро идет и скоро осень, соответственно, в условиях через 2-3 месяца осуществление контрнаступательных операций будет достаточно затруднено, так как погода может влиять на планирование операций по тем или иным направлениям.

28 июня украинские силы использовали недавно предоставленные США реактивные артиллерийские системы HIMARS для удара по российскому составу боеприпасов примерно в 60 км от линии фронта на подконтрольной России территории Луганской области.

2 июля в Минобороны США заявили, что ВСУ умело используют HIMARS, чтобы поражать командные пункты россиян

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Прибывшие в Украину сенаторы США Линдси Грэмми и Ричард Блюменталь выразили открытую поддержку оказанию Украине ракет большей дальности для систем HIMARS.

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