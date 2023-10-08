Стратегия Путина – тянуть войну до последнего и ждать возвращения Трампа, успехи в Черном море дают надежду. Акценты мировых СМИ 8 октября

На этом и не только фокусировали внимание мировые СМИ на утро 8 октября.

Между Россией и КНДР растет железнодорожное сообщение

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В Politico написали обо всех более тесных связях РФ с Северной Кореей. Ведь "беспрецедентное" железнодорожное сообщение между Северной Кореей и Россией свидетельствует о росте военных перевозок.

"Американский аналитический центр Beyond Parallel наблюдает увеличение количества грузовых вагонов вдоль северокорейской границы, что свидетельствует о возможных поставках оружия и боеприпасов в Москву", - пишут в издании.

Пхеньян вполне мог помочь Москве наладить войну с Украиной, согласно спутниковым снимкам железнодорожного объекта Туманганг на границе с Россией, сделанным аналитическим центром США Beyond Parallel и обнародованным в пятницу.

Хотя "широкое использование брезента" делает невозможным подтвердить, действительно ли это перекидывается артиллерия, "беспрецедентное количество грузовых вагонов" и уровень железнодорожного движения, а также недавние дискуссии между двумя странами, кажется, свидетельствуют об этом, заявили в организации.

Трафик в последнее время был "намного больше", чем наблюдавшийся за последние пять лет, включая уровни до COVID-19, когда на объекте было максимум 20 вагонов.

В прошлом месяце северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал полную поддержку президенту России Владимиру Путину и его "священной борьбе" на саммите, где оба диктатора обсуждали возможности военного сотрудничества.

Спустя пять дней после встречи на высоком уровне спутниковые изображения показали "постепенное, но постоянное увеличение" грузовых вагонов, кульминацией которого стало "беспрецедентное" количество 73 вагонов 5 октября, сообщает Beyond Parallel.

Ранее на этой неделе официальный представитель США подтвердил CBS News, что Северная Корея начала перекидывать артиллерию России.

Такие военные поставки нарушали бы многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

Стратегия Путина – тянуть войну до последнего

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В CNN написали статью о стратегии Владимира Путина, делающего ставку на время, когда поддержка Украины миром может угаснуть.

"Чем заканчивается война в Украине? Ранее в этом году бывший президент Дональд Трамп хвастался, что если бы его переизбрали, он "развяжет эту войну за 24 часа". Президент России Владимир Путин делает чуть менее амбициозный прогноз: если все пойдет по его желанию , война может закончиться через неделю. Путин предполагает, что Украина проиграет, если Запад перекроет краны военной и экономической помощи", - пишут американские журналисты.

Эти замечания были, пожалуй, самой четкой артикуляцией Путина на сегодняшний день по поводу его стратегии в Украине: он рассчитывает, что западный альянс, который поддерживает Украину, развалится, чем дольше будет продолжаться эта ужасная война на истощение. "И события последних дней и тревога поклонников Украины свидетельствуют о том, что план Путина может набирать обороты", - отмечают журналисты.

На прошлой неделе президент Джо Байден подписал промежуточный законопроект, чтобы предотвратить закрытие правительства, но финансирование для Украины стало жертвой противостояния на Капитолийском холме. Администрация Байдена подчеркивает, что поддержка Украины со стороны американской общественности остается сильной. Но нехватка финансирования в законопроекте для Украины делает проблемы Киеву, и Белый дом пытается искать обходные пути.

В течение всей войны США были надежным спасением для Украины, выделив ей около 113 миллиардов долларов, включая прямую военную помощь, бюджетные вливания и гуманитарную помощь.

Но устранение спикера Палаты представителей Кевина Маккарти поставило под серьезное сомнение краткосрочные перспективы нового пакета помощи: без постоянного спикера законодательная деятельность в Палате фактически приостановлена.

А есть еще гонка за выдвижение в президенты от Республиканской партии, которая, вероятно, также влияет на расчеты Путина. В Кремле, несомненно, помнят о том, что несколько кандидатов от Республиканской партии - явные скептики, когда речь идет о помощи Украине. Трамп, не являющийся другом Украины, возглавляет эту стаю.

Следует помнить, что США не единственная страна, которая несет финансовое бремя поддержки Украины. Члены Европейского Союза предоставляют Украине около 39% прямой военной помощи.

Путин явно рассчитывает на усталость от Украины в Европе. Ранее на этой неделе партия, возглавляемая Робертом Фицо, популистом, прокремлевским деятелем, победила на парламентских выборах в Словакии, члене ЕС и НАТО. Фицо призвал правительство Словакии прекратить вооружать Украину, и его фальшивая риторика - обвинение "украинских нацистов и фашистов" в провоцировании полномасштабного вторжения России в Украину - несомненно должно быть музыкой для ушей Путина.

На прошлой неделе во время дискуссии на Варшавском форуме безопасности адмирал ВМС Королевства Нидерландов Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО, предупредил, что "теперь видно дно", когда речь идет о производстве боеприпасов для Украины.

"И, если Путин рассчитывает на длительную войну, чтобы притупить волю Запада поддерживать Украину, он также делает ставку на долговечность своей системы правления - и, возможно, недооценивает решительность украинцев, которых он считает марионеткой Вашингтона и Брюсселя", - отмечают в CNN.

Война в Черном море дает надежду Украине на победу

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The Guardian написало о том, что война на море дает надежду Украине.

"В то время как Украина отказывается от атак на суше, конфликт на море дает надежду. Беспилотники и ракеты держат российский флот на расстоянии, а поставки и торговля возвращаются в порты Одессы", - пишут журналисты.

Этим летом Россия вышла из годового соглашения, позволявшего Киеву поставлять зерно миру. С тех пор власть измельчила украинские порты по всему побережью Черного моря. Однако было 13 массированных атак россиян, обычно происходящих ночью.

"Через девятнадцать месяцев после полномасштабного вторжения военная стратегия Владимира Путина четко заметна. Концепция – если это можно так назвать – состоит в том, чтобы разбомбить Украину до покорения. Циничный расчет Путина заключается в том, что Запад в конце концов устанет от войны, конца которой не видно.Он ожидает января 2025 года и возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Это, по мнению Москвы, означало бы скорое прекращение военной помощи Киеву Белого дома. Геополитические цели России неизменны: искоренить Украину – ее правительство, культуру и язык – и превратить ее в лояльную российскую провинцию", - констатируют The Guardian.

И все же среди этой ужасающей бойни, как отмечают журналисты, есть несколько положительных признаков. Сухопутное контрнаступление Украины, направленное на освобождение юга страны и разделение оккупационных российских войск пополам, идет медленно. Это оказалось сложным и дорогостоящим процессом. Украинские бригады, оснащенные западными боевыми танками, с трудом продвигаются через минные поля и укрепленные позиции россиян.

Однако в Черном море Киев добился заметного прогресса. Беспилотники и поставленные Великобританией ракеты Storm Shadow уничтожили цели в Крыму. Среди них – батареи противовоздушной обороны, верфь и штаб Черноморского флота России. На минувшей неделе спутниковые снимки показали, что мощный флот Москвы покинул глубоководный порт Севастополь. Он пошел к востоку, к более безопасной российской гавани Новороссийск.

А между тем снова плывут торговые корабли. По словам заместителя министра Украины по вопросам морских портов и мореходства Юрия Васькова, из Одессы и соседних портов Черноморск и Пивденный прибыло или отплыло более 30 судов. Они перевозили грузы зерна, подсолнечного масла и металлов, включая партию железной руды.

Пока украинский односторонний "гуманитарный" зерновой коридор, кажется, работает. Согласно старому соглашению при посредничестве ООН и Турции Россия имела возможность инспектировать контейнеры, когда они проходили через Черное море, что вызывало задержки. Теперь корабли могут беспрепятственно двигаться. Их маршрут проходит через украинские территориальные воды, а затем мимо Румынии и Болгарии, которые являются членами НАТО.