Об этом он написал у себя в twitter.

"Самым решительным образом осудить ракетные удары России по Киеву и объектам критической инфраструктуры в других регионах. Стратегия Москвы сеять страх не сработает. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении.

31 октября РФ нанесла массированный удар по территории Украины: пострадали Киев, Киевщина, Харьков, Черкасчина, Запорожье, Виннитчина и Хмельнитчина.

В Кривом Роге ракета попала в промышленное предприятие.

Из-за массированных ракетных ударов российской армии по Киеву 80% горожан остались без водоснабжения.

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