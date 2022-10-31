"Стратегия Москвы сеять страх не сработает": глава Евросовета отреагировал на ракетные удары РФ по Украине
Глава Европейского совета Шарль Мишель осудил ракетные удары России по Киеву и объектам критической инфраструктуры в других регионах
Об этом он написал у себя в twitter.
"Самым решительным образом осудить ракетные удары России по Киеву и объектам критической инфраструктуры в других регионах. Стратегия Москвы сеять страх не сработает. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении.
- 31 октября РФ нанесла массированный удар по территории Украины: пострадали Киев, Киевщина, Харьков, Черкасчина, Запорожье, Виннитчина и Хмельнитчина.
- В Кривом Роге ракета попала в промышленное предприятие.
- Из-за массированных ракетных ударов российской армии по Киеву 80% горожан остались без водоснабжения.
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