Стратегия госбезопасности в Украине: Зеленский ввел в действие решение СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 "О Стратегии обеспечения государственной безопасности"
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Стратегия обеспечения государственной безопасности определяет реальные и потенциальные угрозы государственной безопасности Украины, направления и задачи государственной политики в сфере государственной безопасности, является основой планирования и реализации политики в сфере государственной безопасности", - говорится в тексте документа.
В нем также говорится, что стратегия основывается на принципах:
- верховенства права, законности, прозрачности, подотчетности и демократического гражданского контроля над функционированием сектора безопасности и обороны;
- неукоснительного соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
- соблюдение норм международного права, участия в интересах Украины в международных усилиях по поддержанию мира и безопасности, межгосударственных системах и механизмах международной коллективной безопасности, противодействию терроризму и его финансированию, транснациональной организованной преступности.
Также государство ставит своей целью усовершенствовать охрану органов государственной власти и определенных законом должностных лиц, развитие международного сотрудничества.
К угрозам госбезопасности согласно документу относятся:
- гибридная война, политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки, оккупация русской Федерации;
- деятельность и нарушение принципов и норм интернационального права и свобод человека и гражданина оккупационной администрацией РФ;
- пропаганда извне и внутри Украины, которая использует общественные противоречия, разжигает рознь, провоцирует конфликты и подрывает общественное единство;
- отсутствие целостной информационной политики государства, недостаточное развитие национальной информационной инфраструктуры, слабость системы стратегических коммуникаций;
- разведывательно-подрывная деятельность иностранных спецслужб против Украины;
- недостаточная эффективность государственных органов, непоследовательность и незавершенность реформ составляющих сил безопасности;
- ограниченность государства в финансовых ресурсах;
- влияние государств на украинские органы местного самоуправления, в частности через нацменьшинства;
- контроль олигархов над стратегическими предприятиями и областями национальной экономики.
Реализовать стратегию должны до 2025 года.
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