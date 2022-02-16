Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Стратегия госбезопасности в Украине: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Стратегия госбезопасности в Украине: Зеленский ввел в действие решение СНБО

16 февраля, 2022 среда
17:37
Общество Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 "О Стратегии обеспечения государственной безопасности"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Стратегия обеспечения государственной безопасности определяет реальные и потенциальные угрозы государственной безопасности Украины, направления и задачи государственной политики в сфере государственной безопасности, является основой планирования и реализации политики в сфере государственной безопасности", - говорится в тексте документа.

В нем также говорится, что стратегия основывается на принципах:

  • верховенства права, законности, прозрачности, подотчетности и демократического гражданского контроля над функционированием сектора безопасности и обороны;
  • неукоснительного соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
  • соблюдение норм международного права, участия в интересах Украины в международных усилиях по поддержанию мира и безопасности, межгосударственных системах и механизмах международной коллективной безопасности, противодействию терроризму и его финансированию, транснациональной организованной преступности.
Отмечается, что власть для установления госбезопасности имеет определенные задачи, среди которых противодействие различным видам терроризма, усовершенствование контрразведки, своевременное предупреждение об угрозах, развитии национальной киберсистемы, усилении миграционного контроля.

Также государство ставит своей целью усовершенствовать охрану органов государственной власти и определенных законом должностных лиц, развитие международного сотрудничества.

К угрозам госбезопасности согласно документу относятся:
  • гибридная война, политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки, оккупация русской Федерации;
  • деятельность и нарушение принципов и норм интернационального права и свобод человека и гражданина оккупационной администрацией РФ;
  • пропаганда извне и внутри Украины, которая использует общественные противоречия, разжигает рознь, провоцирует конфликты и подрывает общественное единство;
  • отсутствие целостной информационной политики государства, недостаточное развитие национальной информационной инфраструктуры, слабость системы стратегических коммуникаций;
  • разведывательно-подрывная деятельность иностранных спецслужб против Украины;
  • недостаточная эффективность государственных органов, непоследовательность и незавершенность реформ составляющих сил безопасности;
  • ограниченность государства в финансовых ресурсах;
  • влияние государств на украинские органы местного самоуправления, в частности через нацменьшинства;
  • контроль олигархов над стратегическими предприятиями и областями национальной экономики.
"Финансовое обеспечение реализации Стратегии осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов, предусмотренных для субъектов обеспечения государственной безопасности, а также других источников, не запрещенных законодательством", - говорится в документе.

Реализовать стратегию должны до 2025 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
война с Россией
русская агрессия
Нацбезопасность
Офис президента Украины
Совет национальной безопасности и обороны
Читайте также:
Путін
15 февраля, 2022 вторник
Путин обвинил Украину в игнорировании возможности мирного процесса по Донбассу и заявил, что силовое сдерживание - прямая угроза нацбезопасности РФ
росія танк
14 февраля, 2022 понедельник
Угроза нового вторжения в Украину: российские войска начали двигаться в направлении позиций для военных атак, - CBS
Кравчук Кучма Ющенко
15 февраля, 2022 вторник
"Сделайте наконец шаги, способные остановить агрессора, докажите, что соглашение - не просто обман": Кравчук, Кучма и Ющенко обратились к странам - подписантам Будапештского меморандума
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.99
    Покупка 27.99
    Продажа 28.36
  • EUR
    Покупка 31.77
    Продажа 32.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
16 февраля
19:27
Украинец Мыколенко возобновил тренировки в "Эвертоне"
19:19
Верховная Рада
В Раду попадают новые силы: партия Притулы и Команда Разумкова, - соцопрос
19:08
Йенс Столтенберг
Москва создает "новую норму", чтобы оспорить принцип суверенитета в Европе, - генсек НАТО
19:01
Порошенко в эфире CNN: в 2022 году Вашингтон говорит на языке Киева 2014 года
18:58
Европарламент
Лидеры Европарламента требуют от РФ вывода войск от украинских границ в полном объеме
18:53
Министерство иностранных дел Украины
МИД призвал дипломатические представительства заранее предупреждать о переезде во Львов
18:51
Месси получил унизительную оценку за матч ПСЖ – "Реал" в Лиге чемпионов
18:39
акула
Сидней сообщил о первой с 1963 года смерти человека от нападения акулы
18:37
Дмитрий Кулеба
Должно пройти в течение 48 часов: Украина инициировала заседание Постоянного совета и Форума ОБСЕ
18:28
евро
В Уэльсе совершеннолетним два года будут выплачивать по £1,6 тыс. в месяц: проверят, как базовый доход поможет перейти к взрослой жизни
18:17
Эксклюзив
Виталий Безгин
Из-за постановления Госдумы: У Украины есть момент, чтобы занять более проактивную позицию в Нормандском формате по гуманитарным вопросам, - нардеп Безгин
18:17
С украинским спутником "Січ-2-30" установили стабильную связь
18:15
кибербезопасность
В Украине пройдут масштабные киберучения
18:10
Байден Шольц
Байден обсудит войска РФ у границы Украины с Шольцом
18:06
Не думаю, что он слишком обеспокоен этим - в команде Усика рассказали, как боксер относится к ситуации в Украине
18:00
Онлайн-дискуссия КБФ. Россия против Запада и Украины: что дальше?
17:51
россия
Разведка США пока не видит признаков отвода войск РФ от украинской границы
17:47
Зеленский
Зеленский расширил санкции против блогера Шария и журналиста Гужвы
17:40
ДНР
Реализовывал политику оккупантов и посягал на территориальную целостность Украины: прокуратура объявила о подозрении "заместителю министра промышленности ДНР"
17:34
Украинскую спортсменку поймали на допинге на Олимпиаде-2022
17:24
Абраменко стал самым титулованным украинским олимпийцем в зимних видах спорта
17:21
Польша
Правительство Польши записало видео в поддержку Украины
17:20
Парламент Новой Зеландии
Правительство Новой Зеландии запретило конверсионную терапию
17:19
Эксклюзив
Для власти Зеленского выполнение Минских соглашений на российских условиях будет политической смертью, в случае признания Россией "Л/ДНР" мы получим Приднестровье-2, - политексперт Клочок
17:17
Обновлено
Владислав Есипенко
"Приговор политически мотивирован": ОП осудил незаконное заключение журналиста Есипенко в оккупированном Крыму, МИД Украины выразил протест
17:10
Обновлено
Алина Паш
Алина Паш сняла свою кандидатуру как представителя Украины на "Евровидении-2022", оргкомитет нацотбора поддержал это решение
16:56
YouTube второй раз за две недели заблокировал аккаунт Первого Независимого, принадлежащего нардепу от ОПЗЖ Шуфричу
16:52
Бангкок
Власти Таиланда объявили об изменении названия столицы
16:51
УЕФА открыл дело на УАФ из-за поведения фанатов на матче Украина – Россия на чемпионате Европы по футзалу
16:40
В Украине создадут военную полицию: Рада приняла за основу законопроект
16:30
Швеция заявила, что не будет подавать заявление на членство в НАТО
16:26
ДТП с кортежем Ярославского: в морге Чугуева нашлись утраченные вещдоки по делу
16:25
Абраменко после выигрыша серебра Олимпиады-2022 попал в объятия россиянина. Фотофакт
16:18
Эксклюзив
танки рф
Россия будет оказывать давление на Украину войсками на границе и возможным признанием "Л/ДНР" для выполнения Минских соглашений на ее условиях - политэксперт
16:13
Facebook
Украинцев предупредили об атаке в Facebook: имитируют страницу авторизации в соцсети и распространяют подозрительные ссылки
16:10
Порошенко
Порошенко после встречи с послами стран ЕС и НАТО: жесткая позиция США и союзников сегодня остановила планы Путина
16:08
Вице-маршалок Сейма Польши с трибуны Рады выразил солидарность с Украиной и призвал международные организации "оказывать сопротивление советским посягательствам"
16:06
Венгрия
Венгрия готова принять тысячи беженцев из Украины в случае нового вторжения РФ
16:03
Обновлено
Олимпиада-2022: "Серебряный" Абраменко и все другие медалисты 12-го дня Игр в Пекине. ФОТО
16:01
PR
План электрики для розеток и выключателей в дизайн-проекте
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV