Стратегия госбезопасности в Украине: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



"Стратегия обеспечения государственной безопасности определяет реальные и потенциальные угрозы государственной безопасности Украины, направления и задачи государственной политики в сфере государственной безопасности, является основой планирования и реализации политики в сфере государственной безопасности", - говорится в тексте документа.



В нем также говорится, что стратегия основывается на принципах:

верховенства права, законности, прозрачности, подотчетности и демократического гражданского контроля над функционированием сектора безопасности и обороны;

неукоснительного соблюдения прав и свобод человека и гражданина;

соблюдение норм международного права, участия в интересах Украины в международных усилиях по поддержанию мира и безопасности, межгосударственных системах и механизмах международной коллективной безопасности, противодействию терроризму и его финансированию, транснациональной организованной преступности.

гибридная война, политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки, оккупация русской Федерации;

деятельность и нарушение принципов и норм интернационального права и свобод человека и гражданина оккупационной администрацией РФ;

пропаганда извне и внутри Украины, которая использует общественные противоречия, разжигает рознь, провоцирует конфликты и подрывает общественное единство;

отсутствие целостной информационной политики государства, недостаточное развитие национальной информационной инфраструктуры, слабость системы стратегических коммуникаций;

разведывательно-подрывная деятельность иностранных спецслужб против Украины;

недостаточная эффективность государственных органов, непоследовательность и незавершенность реформ составляющих сил безопасности;

ограниченность государства в финансовых ресурсах;

влияние государств на украинские органы местного самоуправления, в частности через нацменьшинства;

контроль олигархов над стратегическими предприятиями и областями национальной экономики.

Отмечается, что власть для установления госбезопасности имеет определенные задачи, среди которых противодействие различным видам терроризма, усовершенствование контрразведки, своевременное предупреждение об угрозах, развитии национальной киберсистемы, усилении миграционного контроля.Также государство ставит своей целью усовершенствовать охрану органов государственной власти и определенных законом должностных лиц, развитие международного сотрудничества.К угрозам госбезопасности согласно документу относятся:"Финансовое обеспечение реализации Стратегии осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов, предусмотренных для субъектов обеспечения государственной безопасности, а также других источников, не запрещенных законодательством", - говорится в документе.Реализовать стратегию должны до 2025 года.