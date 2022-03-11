"Стратегического перелома мы уже достигли": Зеленский призвал украинцев не поддаваться эмоциям и бороться до победы

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Невозможно сказать, сколько дней нам еще освобождать нашу землю. Но можно сказать, что мы это сделаем. Потому что мы к этому стремимся. Потому что мы уже достигли стратегического перелома, мы уже идем к нашей цели, нашей победе", – сказал Зеленский.

Напомним, в Кремле не исключается возможность встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, но только после "результативных" переговоров на уровне министров и делегаций.

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Глава государства подчеркнул, что это война с очень упрямым врагом, который не обращает внимания на тысячи своих убитых солдат, который собирает по всей России резервистов и срочников, чтобы бросить их в ад войны. Украинцы воюют с врагом, который придумал завозить наемников против них."Я знаю, что многие люди начали испытывать усталость, нетерпение. Эмоции играют с людьми плохую игру. Когда мы мобилизуемся, когда видим наши боевые победы и потери врага, мы ожидаем, что борьба завершится быстрее, что оккупанты падут быстрее", - заметил Зеленский .Он также добавил, что еще нужно время, терпение, мудрость, энергия, умение делать свою работу по максимуму, чтобы мы вместе дошли до победы.