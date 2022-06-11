Стратегическое преимущество Украины в войне – это российская коррупция, - польский политик Сикорский
Радослав Сикорский, депутат Европарламента, польский политик считает, что у Украины есть шансы выиграть эту войну прежде всего с точки зрения ошибок и слабых сторон россиян
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Я считаю, что у Украины есть шансы выиграть эту войну прежде всего с точки зрения ошибок и слабых сторон россиян. Стратегическим преимуществом Украины в этой войне является российская коррупция" – подчеркнул польский политик.
Сикорский выразил надежду, что сам Путин не знал, насколько бестолковая его армия и что русские солдаты, пилоты, моряки очевидно не хотят умирать за его дворцы и яхты.
"Собственно момент тяжести этой войны в том, что необходимо убеждать российских солдат, чтобы не хотели выполнять приказы и стремились вернуться в дом, поэтому война имеет также политический аспект. Я считаю правильной тактикой, что Украина более-менее сдерживалась от атак на российскую территорию , потому что не хотим, чтобы россияне признали, что это действительно их война. В наших интересах и в интересах Украины, чтобы считали, что это война Путина" – отметил политик.
- Ранее новоназначенный посол США в Киеве Бриджит Бринк назвала среди основных задач в должности помощь Украине победить в войне .
- Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заверил, что блок будет поддерживать Украину до самой победы .
- По результатам всеукраинского онлайн-исследования, проведенного по инициативе Офиса президента исследовательской панелью "Собственное мнение" при поддержке Института социологии НАН Украины, более 90% украинцев уверены в победе Украины над Россией .
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