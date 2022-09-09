Об этом говорится в материале La Repubblica.

По информации издания, 9 сентября состоялся визит в Украину депутата парламента Итальянской Республики Адольфо Урсо.

"Это знаковое, стратегическое событие, из ряда определяющих будущее европейской политики и будущее Европы", - говорится в сообщении.

Также издание подчеркивает, что это стратегическое поражение России, ведь будущее правительство Италии выбирает усиление поддержки Украины и укрепление связей в Евроатлантическом альянсе.

Известно, что Адольфо Урсо возглавляет в парламенте комитет Copasir, ответственный за парламентское наблюдение за деятельностью итальянских разведслужб. Кроме того, он является ведущим парламентским деятелем, сенатором, президентом парламентского комитета по безопасности Республики (COPASIR) и одним из руководителей партии "Братья Италии" (Fratelli d'Italia).

Кроме того, сенатор – доверенный соратник Джорджии Мелони (Giorgia Meloni), которая, вероятно, выиграет выборы в Италии 25 сентября и возглавит итальянское правительство в должности премьер-министра.

В ходе визита в Киев для встречи с министром МИД Украины Дмитрием Кулебой, сенатор в коротком твите отметил , что Италия "поддерживает Украину вместе с европейскими партнерами и западными союзниками".

Дмитрий Кулеба отметил, что на встрече поблагодарил сенатора за поддержку итальянского парламента в решениях, касающихся повышения обороноспособности Украины.

"Мы обсудили дальнейшую военную помощь, санкции и усилия по восстановлению", - отметил он.

6 сентября СМИ сообщили, что Италия планирует сократить потребление природного газа в течение зимнего сезона путем увеличения использования угля, уменьшения отопления по всей стране.