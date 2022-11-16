Об этом сообщает Reuters .

По словам МакКалума, из Европы было выслано более 600 российских чиновников, 400 из которых оказались шпионами. Он отметил, что это самый большой стратегический удар по российским спецслужбам в новейшей европейской истории.

"Это нанесло самый значительный стратегический удар российским спецслужбам в новейшей европейской истории, и вместе со скоординированными волнами санкций этот масштаб застал Владимира Путина врасплох", - сказал он.

Кроме того, МакКалум отметил, что Великобритания отказала в более сотни заявок на российские дипломатические визы из соображений национальной безопасности.

Шведская прокуратура выдвинула подозрение в десятилетнем шпионаже на Россию двум гражданам страны.

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