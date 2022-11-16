"Стратегический удар для российских спецслужб": Великобритания сообщила, что в этом году из Европы выслали более 400 шпионов РФ
Глава британской контрразведки МI5 Кен МакКалум рассказал, что в этом году из Европы было выслано более 400 российских шпионов и что это было "неожиданностью для Путина"
Об этом сообщает Reuters .
По словам МакКалума, из Европы было выслано более 600 российских чиновников, 400 из которых оказались шпионами. Он отметил, что это самый большой стратегический удар по российским спецслужбам в новейшей европейской истории.
"Это нанесло самый значительный стратегический удар российским спецслужбам в новейшей европейской истории, и вместе со скоординированными волнами санкций этот масштаб застал Владимира Путина врасплох", - сказал он.
Кроме того, МакКалум отметил, что Великобритания отказала в более сотни заявок на российские дипломатические визы из соображений национальной безопасности.
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