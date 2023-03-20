Об этом в твиттере написал Дмитрий Кулеба.

"Я приветствую этот стратегический шаг, приближающий нашу победу. Он посылает мощный сигнал европейского единства и приверженности защите общих идеалов" - пишет Кулеба.

Глава украинского МИД подчеркнул, что в понедельник 20 марта 17 стран Европейского Союза и Норвегия подписали соглашение о совместной закупке боеприпасов для Украины и своих национальных запасов.

Пока доподлинно неизвестно, какие именно страны ЕС будут участвовать в совместных закупках.

Речь идет о выделении одного миллиарда евро из Европейского фонда мира на компенсацию военной помощи государств-членов и выделении дополнительного миллиарда для совместной закупки боеприпасов.

Напомним, что Венгрия отказалась участвовать в проекте ЕС по приобретению 1 млн боеприпасов для Украины. Глава МИД Петер Сийярто высказался, что якобы на страны, которые "выступают за мир" оказывают давление, однако Венгрия и дальше будет выступать против военной помощи Украине.