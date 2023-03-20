Стратегический шаг, приближающий нашу победу: Кулеба о решении ЕС о предоставлении 1 млн боеприпасов
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение ЕС о передаче миллиона артбоеприпасов является стратегическим шагом, приближающим победу
Об этом в твиттере написал Дмитрий Кулеба.
"Я приветствую этот стратегический шаг, приближающий нашу победу. Он посылает мощный сигнал европейского единства и приверженности защите общих идеалов" - пишет Кулеба.
Глава украинского МИД подчеркнул, что в понедельник 20 марта 17 стран Европейского Союза и Норвегия подписали соглашение о совместной закупке боеприпасов для Украины и своих национальных запасов.
Пока доподлинно неизвестно, какие именно страны ЕС будут участвовать в совместных закупках.
Речь идет о выделении одного миллиарда евро из Европейского фонда мира на компенсацию военной помощи государств-членов и выделении дополнительного миллиарда для совместной закупки боеприпасов.
Напомним, что Венгрия отказалась участвовать в проекте ЕС по приобретению 1 млн боеприпасов для Украины. Глава МИД Петер Сийярто высказался, что якобы на страны, которые "выступают за мир" оказывают давление, однако Венгрия и дальше будет выступать против военной помощи Украине.
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