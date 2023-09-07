Стратегический эксперт рассказал, как решить проблему зернового коридора с выгодой для ООН, НАТО и Турции

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"У меня есть идея, как для Черного моря мы могли бы решить вопрос о зерновом коридоре. Она заключается в том, что НАТО заключает соглашение с Турцией о проведении миротворческой конвойной операции в интересах стран африканского и азиатского регионов. И Турция временно снимает в море конвенции Монтре (конвенция, возобновившая суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море, была принята на Конференции о режиме Черноморских проливов в 1936 году в городе Монтре, Швейцария – ред.) для этой группировки НАТО, к тому же эта группировка не действует в интересах Украины или России, а исключительно в интересах безопасности судоходства. То есть получается, что и НАТО, и ООН, и Турция могли бы иметь преференции (преимущество – ред.) от этого", - отметил капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины.

Андрей Рыженко добавил, что с имплементацией подобных решений (исполнение – ред.) обычно начинаются серьезные проблемы.

Что известно о встречах Эрдогана и Путина

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках черноморской инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

2 августа сообщалось о том, что страны Южной Африки пытаются убедить Россию вернуться к переговорам по соглашению о безопасном экспорте зерна из портов Черного моря, от которого она отказалась в июле.

9 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновое соглашение в "расширенном масштабе" и призвал западные страны "выполнить обещания".

18 августа стало известно, что Россия, Турция и Катар предположительно готовят новое зерно без Украины.

20 августа стало известно, что Турция работает над тем, чтобы возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины, ведь разрыв "зернового соглашения" может привести к глобальным последствиям, а цена на зерно в мире поднялась на 15%.

29 августа в партии Эрдогана подтвердили его встречу с Путиным в Сочи.

31 августа в Москве, накануне встречи Эрдогана и Путина, встретились главы МИД Турции и РФ. Они обсудили "зерновое соглашение" и пути достижения мира в Украине.

3 сентября стало известно, что одной из тем обсуждения Эрдогана и Путина станет обмен пленными.

4 сентября Эрдоган по итогам встречи с Путиным выразил надежду на достижение в короткие сроки договоренности по черноморской зерновой инициативе.