Стратегический эксперт рассказал, как решить проблему зернового коридора с выгодой для ООН, НАТО и Турции
Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины, стратегический эксперт компании "Соната", считает, что НАТО и Турция могли бы заключить соглашение о проведении миротворческой конвойной операции по безопасности судоходства в Черном море
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"У меня есть идея, как для Черного моря мы могли бы решить вопрос о зерновом коридоре. Она заключается в том, что НАТО заключает соглашение с Турцией о проведении миротворческой конвойной операции в интересах стран африканского и азиатского регионов. И Турция временно снимает в море конвенции Монтре (конвенция, возобновившая суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море, была принята на Конференции о режиме Черноморских проливов в 1936 году в городе Монтре, Швейцария – ред.) для этой группировки НАТО, к тому же эта группировка не действует в интересах Украины или России, а исключительно в интересах безопасности судоходства. То есть получается, что и НАТО, и ООН, и Турция могли бы иметь преференции (преимущество – ред.) от этого", - отметил капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины.
Андрей Рыженко добавил, что с имплементацией подобных решений (исполнение – ред.) обычно начинаются серьезные проблемы.
Что известно о встречах Эрдогана и Путина
16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках черноморской инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.
2 августа сообщалось о том, что страны Южной Африки пытаются убедить Россию вернуться к переговорам по соглашению о безопасном экспорте зерна из портов Черного моря, от которого она отказалась в июле.
9 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновое соглашение в "расширенном масштабе" и призвал западные страны "выполнить обещания".
18 августа стало известно, что Россия, Турция и Катар предположительно готовят новое зерно без Украины.
20 августа стало известно, что Турция работает над тем, чтобы возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины, ведь разрыв "зернового соглашения" может привести к глобальным последствиям, а цена на зерно в мире поднялась на 15%.
29 августа в партии Эрдогана подтвердили его встречу с Путиным в Сочи.
31 августа в Москве, накануне встречи Эрдогана и Путина, встретились главы МИД Турции и РФ. Они обсудили "зерновое соглашение" и пути достижения мира в Украине.
3 сентября стало известно, что одной из тем обсуждения Эрдогана и Путина станет обмен пленными.
4 сентября Эрдоган по итогам встречи с Путиным выразил надежду на достижение в короткие сроки договоренности по черноморской зерновой инициативе.
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