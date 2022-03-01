Стратегический бомбардировщик России 16 ракетами атаковал харьковчан

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

"Фашизм и геноцид! Так теперь называют преступные действия "братского народа" в Харькове. Удары РСЗО "Смерч", бомбардировка жилых кварталов, атака баллистическими ракетами по центральной площади и администрации города – лишь то, что попало в смартфоны очевидцев. На самом деле военные преступления режима Путина в Харькове значительно масштабнее», – говорят в Командовании.

Заметим, вчера, 28 февраля, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3, словно на учениях, не пересекая линию государственной границы, нанес удары по мирным жилым кварталам Харькова высокоточным оружием – ракетами класса "воздух-поверхность". Бомбардировщик совершил четыре захода по курсу н.п. Беседино (Курская обл.) – Белгород, выпустив по беззащитному городу около 16 ракет.

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"Ужасные последствия ракетного удара рашистов зафиксировали местные жители. Разрушены многоэтажки, школы, детсады и другая инфраструктура города. По предварительным данным, от этих авиаударов погибли десятки харьковчан, среди них и дети. Воздушные Силы зафиксировали это преступление против человечности в промежутке времени" 19:07 до 19:51 28 февраля 2022 года. В свое время материалы обязательно передадут в Гаагу", – добавляют в Командовании.

К сожалению, в сложившейся ситуации Воздушным Силам крайне сложно прикрывать небо в этом регионе, ведь часть системы ПВО страны уничтожена ударами баллистических и крылатых ракет рашистов. Штурмовать город оккупанты не решаются, потому что гарантированно будут уничтожены, поэтому прибегли к воздушному терроризму, убивая мирных харьковчан.

Напомним, чиновники США сообщают о падении морального духа среди некоторых подразделений российской армии.

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