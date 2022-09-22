Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россия проводит тотальную мобилизацию активными репрессивными действиями. По всей территории РФ есть указание срочно собрать военных и запасников. Главное – это качество подготовки и сроки. Первые 300 тыс. могут подготовить за полгода и это большой срок. Мы сейчас эффективно действуем на ряде стратегических направлений: Я предполагаю, что за этот период, пока они проведут мобилизацию, проведут обучение, слаживание запасников, мы будем иметь приоритет не только на Востоке, но и на Юге нашего государства", - отметил Маломуж.

По его словам, если начнется активная наступательная фаза со стороны Украины, стратегические наступательные операции ВСУ смогут освободить территорию в целом, но для этого нужна стратегия.

"Нужна концентрация подготовленных украинских военных по всем регионам, и в первую очередь – это Восток и Юг. Эти направления могут дать перспективу – обесценить мобилизацию. Задача номер один для руководства государства – это стратегическими ударами не только сломать оборону противника, а обесценить подтянутые резервы РФ и создать предпосылки для паники. Панику нужно мощно поддержать не только на Востоке, но и на Юге - тогда рушится фронт, а когда рушится фронт - это предпосылки для освобождения территорий", - пояснил Маломуж.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных.

22 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия избрала путь конфронтации, объявив частичную мобилизацию, поддержав организацию незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины.

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