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Стратегических предпосылок для проведения переговоров Украины с РФ нет, - Згурец

18 ноября, 2022 пятница
08:45
война с Россией

Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что стратегические и идеологические цели Путина в Украине не изменились

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Сейчас нет стратегических предпосылок для переговоров с Россией. Стратегические и идеологические цели Путина в Украине не изменились. Вопрос не в захвате Украины, а в уничтожении украинского государства. Поэтому на этом этапе войны переговоры с Россией станут лишь передышкой для захватнических целей Путина", - объяснил Згурец.

Аналитик убежден, что освобождение территорий создает стратегическое преимущество Украины для переговоров с РФ

"Для Украины главное создать реальные предпосылки для ведения переговоров с РФ. В частности, с позиции силы. Это значит, что мы должны отбить ключевые регионы, которые оккупировала Россия. Речь о Донецке, Луганске и установлении контроля над ЗАЭС. Мы должны за счет западной помощи обеспечить стабильное существование нашего государства", - добавил он.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал сигналы от западных партнеров о желании российского лидера Владимира Путина вести переговоры, и предложил сделать их публичными. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что публичные переговоры невозможны.

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Украина
Россия
Владимир Путин
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