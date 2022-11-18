Стратегических предпосылок для проведения переговоров Украины с РФ нет, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что стратегические и идеологические цели Путина в Украине не изменились
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сейчас нет стратегических предпосылок для переговоров с Россией. Стратегические и идеологические цели Путина в Украине не изменились. Вопрос не в захвате Украины, а в уничтожении украинского государства. Поэтому на этом этапе войны переговоры с Россией станут лишь передышкой для захватнических целей Путина", - объяснил Згурец.
Аналитик убежден, что освобождение территорий создает стратегическое преимущество Украины для переговоров с РФ
"Для Украины главное создать реальные предпосылки для ведения переговоров с РФ. В частности, с позиции силы. Это значит, что мы должны отбить ключевые регионы, которые оккупировала Россия. Речь о Донецке, Луганске и установлении контроля над ЗАЭС. Мы должны за счет западной помощи обеспечить стабильное существование нашего государства", - добавил он.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал сигналы от западных партнеров о желании российского лидера Владимира Путина вести переговоры, и предложил сделать их публичными. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что публичные переговоры невозможны.
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