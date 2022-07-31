Стратегически у России нет шансов победить в этой войне, - Зеленский

Об этом он рассказал во время вечернего видеообращения.

Зеленский сказал, что произошедший сегодня, 31 июля, обстрел Николаева был одним из самых жестоких за все время полномасштабной войны. И рассказал, что сейчас оккупационные войска перебрасывают с Востока на Юг Украины.

"Но это им там не поможет. Ни один из российских ударов не остается без ответа от наших военных и разведчиков. Вооруженные Силы Украины готовы отвечать на любую новую активность оккупантов", - сказал он.

Президента поблагодарил жителей Николаева, Николя, Харькова, Кривого Рога, Днепра, Херсона, Запорожья и Одессы за смелость и оборону городов.

"Стратегически у России нет шансов победить в этой войне. И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш. Нужно держаться на Юге, на Востоке и всюду. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Сохранять наше единство. - и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами. Верю, что мы все это сделаем", - подчеркнул он.

В ночь с 30 на 31 июля россияне массированно обстреляли Николаев кассетными снарядами, разрушен ряд объектов.

Также сегодня, 31 июля, россияне ударили ракетами по Одесскому району.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb