Стратегически проигрыш России уже ясен, но тактически у них еще есть ресурс для наступления, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на стратегический проигрыш РФ, она все еще имеет ресурс для наступления, поэтому пытается использовать для этого потенциал всех временно оккупированных территорий.
Об этом он сказал в вечернем обращении за 2 февраля.
Президент рассказал, что сегодня Ставка собиралась дважды – на первом собрании рассматривались постоянные вопросы: попытки России усилить давление на Донбассе, обеспечение армии, подготовка кадров и другие.
Затем была проведена дополнительная встреча членов Ставки в узком формате "для особо значимого разговора".
"Враг в специфической стадии, когда стратегически проигрыш России уже ясен, но тактически у них еще есть ресурс для попыток наступательных действий. Они ищут варианты, чтобы попытаться изменить ход войны и пытаются поставить на службу агрессии потенциал всех территорий, которые они пока контролируют" , – объясняет Зеленский.
Он также подчеркнул, что Украина должна усиливать свою стойкость и стремление обеспечить армию оружием.
"Нам в Украине нужно говорить одним голосом с миром по поставкам для обороны. А также мы должны ежемесячно ощутимо усиливать глобальное давление на Россию. Враг должен выйти из этой своей стадии значительно более ослабленным, чем они предсказывает для себя в худших сценариях", - сказал глава. государства.
- Итальянско-французскую систему противовоздушной обороны SAMP/T запустят в Украине в течение следующих семи-восьми недель.
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