Об этом он сказал в вечернем обращении за 2 февраля.

Президент рассказал, что сегодня Ставка собиралась дважды – на первом собрании рассматривались постоянные вопросы: попытки России усилить давление на Донбассе, обеспечение армии, подготовка кадров и другие.

Затем была проведена дополнительная встреча членов Ставки в узком формате "для особо значимого разговора".

"Враг в специфической стадии, когда стратегически проигрыш России уже ясен, но тактически у них еще есть ресурс для попыток наступательных действий. Они ищут варианты, чтобы попытаться изменить ход войны и пытаются поставить на службу агрессии потенциал всех территорий, которые они пока контролируют" , – объясняет Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина должна усиливать свою стойкость и стремление обеспечить армию оружием.

"Нам в Украине нужно говорить одним голосом с миром по поставкам для обороны. А также мы должны ежемесячно ощутимо усиливать глобальное давление на Россию. Враг должен выйти из этой своей стадии значительно более ослабленным, чем они предсказывает для себя в худших сценариях", - сказал глава. государства.