Стратегически нефтяное эмбарго ЕС оставляет РФ на обочине современной экономики, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал согласование Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram.
"Наконец-то имеем конкретику относительно шестого санкционного пакета Европейского Союза против России за эту войну. Пакет согласован. Его утверждение и вступление в силу будет продолжаться еще некоторое время. Европейские страны согласились на значительное ограничение импорта нефти из России. И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия", - отметил Зеленский.
Он добавил, что после эмбарго будет практический результат – это минус десятки миллиардов евро, которые Россия не сможет направить на финансирование террора.
"Важно понимать также и то, что отказ европейских стран от российской нефти и от другого ископаемого топлива ускорит переход на возобновляемые источники энергии. Стратегически это оставляет российское государство на обочине современной экономики. С такой агрессивной политикой и курсом на изоляцию от цивилизованного мира Россия просто не сможет адаптироваться, а значит проигрывает. Проигрывает экономически", - подытожил президент.
- 31 мая в Евросоюзе согласовали новые санкционные ограничения против РФ, включающие частичный запрет на экспорт российской нефти.
- Агентство Bloomberg сообщило, что из-за введения ЕС частичного эмбарго на российскую нефть РФ будет терять около $22 млрд в год .
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз из-за эмбарго сократит потребление российской нефти на 92% .
- Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что одобрение шестого пакета санкций Евросоюза против РФ завершится 1-2 июня .
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