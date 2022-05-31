Стратегически нефтяное эмбарго ЕС оставляет РФ на обочине современной экономики, - Зеленский

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram.

"Наконец-то имеем конкретику относительно шестого санкционного пакета Европейского Союза против России за эту войну. Пакет согласован. Его утверждение и вступление в силу будет продолжаться еще некоторое время. Европейские страны согласились на значительное ограничение импорта нефти из России. И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия", - отметил Зеленский.

Он добавил, что после эмбарго будет практический результат – это минус десятки миллиардов евро, которые Россия не сможет направить на финансирование террора.

"Важно понимать также и то, что отказ европейских стран от российской нефти и от другого ископаемого топлива ускорит переход на возобновляемые источники энергии. Стратегически это оставляет российское государство на обочине современной экономики. С такой агрессивной политикой и курсом на изоляцию от цивилизованного мира Россия просто не сможет адаптироваться, а значит проигрывает. Проигрывает экономически", - подытожил президент.