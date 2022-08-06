Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Я думаю, глядя на карту, что основная стратегическая цель захватчика – это сохранить контроль над сухопутным коридором в Крым и поставки воды на оккупированную территорию. На этом сосредоточился враг. Они будут пытаться сломать дух украинцев к сопротивлению, обстреливая мирные города Украины. Для наступления у россиян сейчас нет возможности", - подчеркнул Прозапас.

Также офицер ВСУ добавил, что россияне ведут активную оборону.

"Они не просто зарылись, не просто сделали укрепление, не просто подтянули огневые средства - они предпринимают постоянные попытки атаковать позиции ВСУ, чтобы найти слабые места и закрепиться. Так продолжается много недель", - отметил Прозапас.

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что россияне проводят ротацию личного состава и техники, но продвигаться вперед не имеют возможности

Самые тяжелые бои во время новой фазы войны России против Украины ожидаются на участке в 350 км, тянущемся к юго-западу от Запорожья до Херсона

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