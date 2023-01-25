Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт Алексей Гетьман.

"Институт исследования войны, наша и иностранные разведки говорили о простом плане РФ. Они хотят с Юга, через Запорожье выйти к городу Днепр и с Севера, через Харьков и Полтаву тоже выйти туда. Они хотят попытаться окружить большую нашу группировку на всем левом берегу реки Днепр. Они сейчас прощупывают нашу оборону, смотрят, как работают наши ВСУ и готовятся к такому удару с Севера и Юга. Конечно, они у Соледара и Бахмута будут держать нас в напряжении, потому что считают, что оттягивают определенное количество войск. Нашему руководству эти стратегические замыслы хорошо известны. Цель – попытаться сделать окружение", - считает он.