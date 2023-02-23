Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Что касаеется позиции Китая в том, что он действительно хочет сотрудничать с Западом, то у меня нет никаких сомнений. Китай и сотрудничает с Западом, только он это делает с одной целью, своей так называемой мягкой силой. Китай имеет стратегические цели, специфика которых не дни, не годы и даже не века История Китая показывает, что их стратегические цели могут достигать тысячелетиями. А стратегическая цель Китая сегодня только одна – новое распределение мира и доминирование новой оси, где Китай способен быть основным, а Запад будет или ему субординирован, или им же разобщен", - объяснил политик.

Арсений Яценюк заметил, что это реальность, в которой мы должны жить и не рисовать себе розовых замков.

"Китай с современным Западом не являются друзьями, а Россия с современным Западом – прямые враги. Китай с Россией – друзья. Вот мы и пришли к очень простым выводам – кто и на какой стороне истории сейчас находится", - подытожил Яценюк.