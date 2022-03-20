Стратегическая помощь может закрыть небо на 90%

О стратегической помощи США, Британии и Восточной Европы, которая сможет закрыть небо на 90%, рассказал Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки Украины в эфире телеканала Еспресо.TV.



"Любая информация по перемещаемой в Украину технике сегодня должна быть закрыта. Страна может указывать, что стратегически оказывает помощь, но какие виды вооружения, это должно быть сюрпризом для противника", - комментирует экс-глава СВР.



"И даже С300 не такие мощные как С400, но они сегодня эффективно действуют против воздушных целей, против ракет. С другой стороны, я бы говорил о покупке новейших комплексов; это и британские, и американские, которые на порядок выше С300 и могут эффективно сбивать самолеты, ракеты. Поэтому эта ситуация не должна разглашаться, демонстрировать не нужно, не нужна реклама", - отметил он.



Генерал подчеркнул: "Те комплексы, которые поставит, например, два вида нам США, Британия и часть перебросят из Восточной Европы, я думаю, это будет эффективная модель обеспечить на 90 процентов закрытие неба".



Также Николай Маломуж рассказал: "Турки не передадут С400, у них есть обязательства, даже перед теми же русскими, о конечном потребителе. Мы видим, что Эрдоган занимает позицию поддержки Украины, но он не пойдет на разрыв отношений в этой сфере с РФ. Они гарантировали, что будут использоваться в Турции.



"Но американские, британские и часть тех, что из Европы – это достаточно, чтобы мы закрыли 90 процентов неба"», – заметил бывший глава Службы внешней разведки Украины.



Напомним, Центр противодействия дезинформации объяснил украинцам, что такое "закрытое небо"