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Главная Мир Стратегическая ошибка администрации Байдена - отказ от каких-либо шагов из-за опасений эскалации России и ее ядерных угроз, - американский дипломат Гербст
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Стратегическая ошибка администрации Байдена - отказ от каких-либо шагов из-за опасений эскалации России и ее ядерных угроз, - американский дипломат Гербст

20 августа, 2022 суббота
23:37
Мир

Джон Гербст, американский дипломат и 5-й чрезвычайный и полномочный посол США в Украине считает, что в интересах Путина угрожать ядерной войной, но не начинать ее

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Мы знаем, что кремль сегодня говорит одно, а завтра другое. Также известно, что Путин и другие российские чиновники неоднократно угрожали Западу эскалацией даже до ядерного порога. И то, что сейчас они угрожают в Украине ядерным оружием, не значит, что то же самое будут говорить и на следующий день", - сказал дипломат.

Джон Гербст отметил, что на эту ситуацию он смотрит несколько иначе.

"Я считаю, что администрация Байдена часто совершает ошибки, когда она говорит, что не может делать какие-либо шаги в защиту американских интересов или Украины, аргументируя опасением эскалации со стороны России, которая может дойти до применения ядерного оружия. Соответственно, Путин демонстрирует, что он может пугать Запад, особенно Вашингтон. Поэтому это большая стратегическая ошибка администрации Белого дома. На самом деле, я думаю, что в интересах Путина угрожать ядерной войной, но не начинать ее, потому что для всех это катастрофа", - объяснил Гербст.

  • 16 августа посольство РФ в США предупредило о риске военного столкновения двух ядерных государств из-за помощи Вашингтона Украине
  • Также министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что Москва не намерена применять против Украины тактическое ядерное оружие.

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