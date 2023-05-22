Большая семерка начала реализовывать стратегию "стратегической изоляции" РФ. Семерка делает это слишком медленно и слишком селективно, как для нас, но последовательно. Следующими этапами будут предотвращение обхода санкций и снижение зависимости в атомной сфере. В своем заявлении Семерка фактически сказала, что не будет работать с такой Россией.

Одновременно США сказали, что будут учить наших пилотов на F16. Важно, как именно принято это решение.

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Впервые в истории нашей войны с РФ инициативу хотя бы внешне взяли на себя европейцы. Они хорошо понимают, что ключевые решения следует принять в активную фазу президентской кампании в США. Кроме того, я почти уверен, что американцы обсуждали вопросы самолетов с Китаем во время недавней встречи в Вене. Конечно, не в смысле получили разрешение, но думаю, что китайцы не были "за", но и не были категорически "против".

Впервые в истории нашей войны с РФ инициативу хотя бы внешне взяли на себя европейцы. Они хорошо понимают, что ключевые решения следует принять в активную фазу президентской кампании в США.

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И, наконец, саммит Китай — Центральная Азия фактически является точкой невозвращения для прекращения доминирования России в этом регионе. Китайцы предлагают не просто масштабную программу инвестиций, они предлагают "оборонную поддержку". Россия в этой конфигурации все больше становится лишней и принимает то, что и как делает Китай как данность. Также отсутствие России на саммите Лиги арабских государств уже никого не удивляет. Арабские страны не станут нашими друзьями завтра, они все больше будут "играть" с Китаем и на Китай, но это означает, что России будет меньше, а Украины больше.

Кремль меньше учитывают и его меньше опасаются — это именно то, что было ощутимо на прошлой неделе.

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

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