Соорганизаторами стали днепровские выпускники Института.

Еспресо — информационный партнер Дня Идей, который проходит в трех разных городах Украины: Ровно, Днепр и Одессу

"В фокусе обсуждений сегодня — безопасность: с точки зрения геополитики, энергетики, стратегических отраслей. Вторая панельная дискуссия посвящена развитию городов, чтобы делать их постоянными, мощными, инновационными.

По словам соучредителя Импакта Хаба Одесса Егора Гребенникова, организаторы Дней Идей стремятся к широкому распространению озвученных мнений и инсайтов. "Дни Идей — это продолжение Фестиваля Идей, который мы пять лет проводили в Одессе. Мы стремимся, чтобы участники взаимообогатились новыми мнениями, а также смогли найти ответы на актуальные вызовы. Кроме того, мы стремимся к тому, чтобы новые идеи, озвученные во время панельных дискуссий, активно распространялись в обществе",

Спикеры первой панельной дискуссии обсудили вопросы стратегической безопасности. В частности, основные направления изменений, необходимых для эффективного обеспечения стабильности и безопасности в Украине: и сейчас, и в многолетней перспективе. Речь шла о развитии оборонной промышленности, энергетической отрасли. Кроме того, спикеры отметили необходимость разрушения стереотипов по Украине.



Участие в обсуждении приняли: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, руководитель проекта по оценке повреждений критической инфраструктуры и подготовке к восстановлению ПРООН Лана Зеркаль, журналист и публицист Павел Казарин. Модерировали обсуждение модерировали директор программного развития Аспен Института Киев Денис Полтавец и партнер компании pro.mova Евгений Глебовицкий.

В фокусе второй панельной дискуссии было межсекторальное взаимодействие как основа обновления и развития Днепра. Речь шла о роли различных стейкхолдеров в восстановлении городского пространства, а также их взаимодействии, механизмах влияния граждан на развитие города, об активной роли бизнеса в его жизни.

Участники второй панельной дискуссии Дня Идей в Днепре. Фото: Аспен Институт Киев

В дискуссии приняли участие директор Днепровского национального исторического музея Юлия Пищанская, генеральный директор Корпорации "АТБ" Борис Марков и главный раввин Днепра и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий. Модерировал обсуждение партнер компании pro.mova Евгений Глебовицкий.

Запись дискуссий Дню Идей в Днепре также доступна на YouTube .

С 2017 года Аспен Институт Киев и Impact Hub Odessa совместно организуют Фестиваль Идей — диалоговую платформу для лидеров общества, мыслителей и практиков, стремящихся содействовать развитию своих сообществ и Украины в целом.

Аспен Институт Киев — украинский внепартийный общественный союз, поддерживающий становление ценностно-ориентированного лидерства. Входит в международную сеть партнеров Аспен Института (США).

Impact Hub Odessa – часть глобального сообщества Impact Hub. Один из фокусов деятельности Импакт Хабу Одесса – поддержка социального предпринимательства.