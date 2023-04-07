"Страсти Христовы" или истории женщин, которые любили Христа: что посмотреть на выходных

Очевидно, мир не рухнет только потому, что одни празднуют Воскресение Иисуса Христа уже в это воскресенье, а другие через неделю. Ибо в этот период под завершение Великого поста важно не только еще раз осознать, что всегда можно начать путь к Господу заново и понять ценность своего крещения, но и подумать, каким он был Христос ныне символ непреодолимой веры и возрождения после смерти. И какими были люди у него. Поскольку эти темы волновали художников не одно поколение, Эспрессо предлагает на выходные подборку фильмов о вере и человеке.

"Мария, мать Иисуса"

На Мегого

Лента Кевина Коннора (1999) об одной из самых известных женщин человечества - Марии, которой суждено было стать матерью Иисуса. И в то же время фильм об истории неугасимой любви, жертвенности и веры.

В ролях – Кристиан Бэйл, Пернилла Аугуст, Меллинда Кинаманн, Джеральдина Чаплин и другие.

"Страсти Христовы"

На Еneyida.tv

Знаменитая американская драма режиссера Мэла Гибсона, рассказывающая о последних сутках земной жизни Иисуса Христа. Предыдущих билетов на фильм продали гораздо больше, чем на любую другую ленту в истории кино. Речь о самом кассовом кинорассказе в категории "R" (т.е. фильмы которого не подходят для просмотра лицам младше 17 лет), что - имея бюджет 30 миллионов долларов - сумела заработать в мировом прокате 612 миллионов долларов и стала обладательницей трех статуэток "Оскар".

Лента действительно забрасывает зрителя на два тысячелетия назад. Полная тяжелых и кровавых сцен страданий, переживаемых Спасителем (к слову, исполнителю главной роли Кэвизела, на гримирование которого ежедневно уходило до семи часов, тоже иногда было очень непросто – и реальные удары кнутом получал, и креста тянул на себе не бутафорного, а весом 70 кг, и другие вещи) она не дает возможности остаться эмоционально отстраненным. Этому способствует и речь фильма – латынь и арамейский. Сначала Мел Гибсон даже был категорически против, чтобы давать субтитры, считая, что каждый знает историю Христа, а затем поддался на уговоры. Мощный фильм, который никого не оставит безразличным.

В ролях Джеймс Кэвизел, Майя Моргенштерн, Кристо Живков, Франческо Де Вито, Моника Белуччи, Тони Берторелли

"Сын Божий"

На Мегого

Американская биографическая драма режиссера Кристофера Спенсера об истории Иисуса Христа с рождения до воскресения. Интересно, что она – едва ли не единичная – пришлась по душе представителям всех христианских конфессий. Ведь речь о ленте, которая дает зрителям эпический опыт жизни Иисуса через убедительный кинематографический рассказ - суровый, драматический, мощный и вдохновляющий.

В ролях Рома Дауни, Диого Моргадо, Луиз Деламер, Эмбер Роуз Рева, Эндрю Брук, Гери Оливер, Уильям Гоустон, Джо Коэн, Грег Гикс.

"Последний соблазн Христа"

На Мегого

Эпическая религиозная драма 1988 года режиссера Мартина Скорсезе, созданная на основе одноименного романа греческого писателя Никоса Казандзакиса. Здесь нет привычной истории Сына Божьего – а есть возможные его сомнения и колебания, постоянные метания между желанием свободы и бременем назначения, данным сверху. Есть обретение истины, которое происходит только после всех пережитых страданий.

После выхода на экраны лента, которая сосредоточилась по человеческому во Христе, испытала и агрессивные нападения от различных религиозных организаций за то, что отступила от буквы и духа Евангелия. Но тем не менее, она стоит пересмотра и провоцирует размышления

В ролях Виллем Дефо, Гарви Кейтель, Барбара Герши, Дэвид Бови, Верна Блум и другие.

"Мария Магдалина"

На Мегого

Библейский драматический фильм (2018) совместного производства Великобритании, США и Австралии режиссера Гарта Дэвиса. Эпическая лента повествует об одной из самых загадочных личностей в мировой истории. Простая девушка бросает вызов суевериям, отрекается от своего окружения и направляется в неизвестное за новым мессией. Какая сила ведет ее через все испытания на пути в Иерусалим? И сможет ли когда-нибудь человечество разгадать ее тайну?

В главных ролях Руни Мара, Хоакин Феникс, Чиветел Эджиофор