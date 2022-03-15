Страшный сон России. Армия РФ один из главных поставщиков техники для нашей армии, - Зеленский

Об этом сообщил во время вечернего обращения Владимир Зеленский, передает Эспрессо.TV .

"Они убегают с поля боя, бросают технику. Мы берем трофеи и используем их для защиты Украины. Российские войска на сегодняшний день фактически один из поставщиков техники для нашей армии. Они в страшном сне не могли такого увидеть", - сказал президент.

Также Зеленский обратился к российским военным, уже зашедшим на украинскую землю и к тем, которых только собираются отправить на войну с Украиной.

"Русские срочники, послушайте меня внимательно. У Украины вы ничего не заберете. Вы будете уносить жизнь, но и вашу тоже уберут. Ради чего вам гибнуть и зачем? Я знаю, что вы хотите выжить. Мы слышим в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете по поводу этой войны, этого позора и о своем государстве", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский объявил первые шаги по налоговой реформе в Украине.

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