Путин часто пугает Запад каким-то новым вундервафле, которое не будет иметь аналогов и снесет то ли Вашингтон, то ли пол мира сразу. И на выходе сразу какой-нибудь провал. То не летает, то не взрывается.

Но есть одно секретное страшное оружие, которое у Путина есть. Это Дмитрий Медведев. Да-да. Тот самый карликовый алкоголик.

Точнее, он является олицетворением российского оружия Судного Дня. Безумный российский чиновник, который в пьяном угаре или бодуна может нажать красную кнопку. И постоянно всем об этом напоминает. Смотрите. Я такой безумный, что я смогу.

И всякий раз, когда Запад может увеличить поддержку, но условный Шольц или Макрон шатаются, они выпускают Кракена, который начинает размахивать ядерным оружием. Зная, что если западные лидеры будут видеть хотя бы 1% вероятности ядерной войны, они не будут рисковать.

Каждый раз, когда Запад может увеличить поддержку, но условный Шольц или Макрон шатаются, Москва выпускает этого Кракена, который начинает размахивать ядерным оружием.

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Вот и сейчас. Накануне Рамштайна, где Украина получила очередную порцию помощи и надежды на мощное вооружение, решение о котором еще не принято, они вновь выпустили Медведева. Который снова подчеркнул, что если Россия будет проигрывать, то "весь мир в трухе".

Работает ли это? Посмотрим. Страхи на Западе есть. Это точно до этого сдерживало поддержку. И точно Шольц шатается. И сколько бы с презрением не говорили о Давосе кремлевские старцы, они слушают каждое слово. И слышат все. В том числе отличные шутки Бориса Джонсона. В том числе требования республиканцев, отбросивших Трампа на обочину, и уже давящих на Байдена не по поводу "зачем тратить средства на Украину", а как раз "почему так мало помощи Украине?". И ревнуют. Вспоминая другие дни в Давосе, когда они были на ведущих ролях. Но они анализируют. И когда видят риски, то пытаются с ними бороться. Дипломатия уже не работает. О мягкой силе они не слышали. И выпускают Кракена-Медведева.

Сколько бы с презрением ни говорили о Давосе кремлевские старцы, они слушают каждое слово. И слышат все. В том числе отличные шутки Бориса Джонсона. В том числе требования республиканцев, отбросивших Трампа на обочину, и уже давящих на Байдена не по поводу "зачем тратить средства на Украину", а как раз "почему так мало помощи Украине?"

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А это значит, что они боятся. Рискуя даже раздражать Китай, снова и снова напоминают о ядерном оружии и о невозможности проиграть. Они боятся германских танков в степях Украины. Американских ракет.

Сработает ли это? Решит ли Шольц, что надо чуть-чуть прикрутить огонек и варить Россию на более слабом огне? Посмотрим. Скоро увидим.

Хорошая новость, что давление общества все равно работает и Украина получит эти танки рано или поздно. Но время важно. И потому будем надеяться, что Кракен-Медведев будет каждый раз пугать Запад все меньше и меньше…

Россия уже не может пугать мир газовым оружием. Газ уже упал до 600 долларов, посмеявшись над пророчествами о 5000. Россия не может пугать своей армией, над которой публично смеются отставные НАТОвские генералы. И Россия продолжает использовать свою последнюю вундервафе — Дмитрия "карликового алкоголика" Медведева. И рано или поздно он тоже должен перестать пугать.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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