"Страшно не то, что убивают, а то, что кидают на деньги": СБУ перехватила разговор оккупанта с его близкими

Об этом сообщили в ведомстве, передаёт Еспресо.TV.

"Это все не страшно. Страшно, что нас здесь, похоже, кидают на бабки. Понимаешь?", - заявил оккупант РФ.



Для того чтобы получить свои деньги, российский захватчик придумал схему с участием экс-жены. По его легенде, она "попала в аварию", поэтому ему срочно необходимо ехать к детям. За участие в этой афере мужчина обещает "поставить свечу" за нее.



Также по словам оккупанта, РФ не выплачивает войску "боевые", а из-за этого участились случаи дезертирства.

"Ребята с****вают, но без денег. Я без денег с**бывать не хочу", - отметил он.

Напомним, Служба безопасности Украины перехватила разговоры оккупантов, которым российское командование в Харькове дало команду стрелять в гражданских.

РФ бросила в бой против Украины даже новобранцев и "альтернативщиков".

Также ранее пленный оккупант рассказал о "расстрельных отрядах" в российской армии.