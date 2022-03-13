"Страшно не то, что убивают, а то, что кидают на деньги": СБУ перехватила разговор оккупанта с его близкими
Служба безопасности Украины обнародовала перехваченный разговор российского оккупанта с его бывшей супругой. В ней он жалуется ей на то, что за убийства мирных украинцев ему не заплатят ожидаемые 2 тысячи долларов
Об этом сообщили в ведомстве, передаёт Еспресо.TV.
"Это все не страшно. Страшно, что нас здесь, похоже, кидают на бабки. Понимаешь?", - заявил оккупант РФ.
Для того чтобы получить свои деньги, российский захватчик придумал схему с участием экс-жены. По его легенде, она "попала в аварию", поэтому ему срочно необходимо ехать к детям. За участие в этой афере мужчина обещает "поставить свечу" за нее.
Также по словам оккупанта, РФ не выплачивает войску "боевые", а из-за этого участились случаи дезертирства.
"Ребята с****вают, но без денег. Я без денег с**бывать не хочу", - отметил он.
- Напомним, Служба безопасности Украины перехватила разговоры оккупантов, которым российское командование в Харькове дало команду стрелять в гражданских.
- РФ бросила в бой против Украины даже новобранцев и "альтернативщиков".
- Также ранее пленный оккупант рассказал о "расстрельных отрядах" в российской армии.
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