Многие из находившихся на встрече открыто развлекались. Потому что кандидат Зеленский вообще не понимал, куда он попал и что происходит.

Потому и диалоги были такими.

Вопрос: "А какими будут ваши первые шаги в должности президента?"

Ответ: "А вот вы что бы делали на моем месте? Расскажите мне, давайте вместе подумаем".

Я спросила только одно, но свое любимое - о феминизме.

Ответ: "Я очень хорошо отношусь к женщинам, но люблю, конечно же, свою жену".

Зал продолжал радоваться. Один из нас (я знаю кто) выкрикнул: "Володя, а ты знаешь значение слова "феминизм"?"

Знаете, мы с друзьями вышли с той встречи полностью ошеломленными. Мы знали социологию. Мы понимали, что он – следующий президент. Один из нас, кто терпеть не мог Порошенко, произнес: "трындец" (он иначе сказал, но я не буду здесь материться). И мы отправились выпить. Единственное, что тогда пришло нам в голову.

Так вот, я тогда увидела мстительного, недалекого, ограниченного, плохо образованного, сконцентрированного исключительно на себе, обидчивого, с пораженным эго человека. Полная пустота. Да, он улыбался, даже пробовал шутить, иногда даже удачно, но все остальное было очень страшным.

Я тогда бесконечно писала какие-то посты и тексты, пытаясь достучаться. Нельзя такое выбирать! Потому что это смертельно опасно.

"Нам предложили проект", – как скажет чуть позже в одном из своих интервью Елена Зеленская.

Но ведь мы все, как вы понимаете, "работали на Пороха". А у того, как известно, "бизнес на крови", "липецкая фабрика", "убил брата" и другая чушь, которая прекрасно заходила в уши наших людей, всю свою жизнь ожидающих чуда и справедливого царя.

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Часть тех голосователей, к сожалению, навечно похоронена в том же Мариуполе, например.

Я внимательно в то время слушала все месседжи, генерируемые командой кандидата. Я видела, как все происходит с "Голосом". Сейчас наш "Голос", на который так много полагалось надежд, часто голосует синхронно со "слугами" и ОПЗЖ. Но тогда они справились – раскололи демократов и на этом вошли во власть.

Меня тогда очень поразило расследование Бигуса о сделках в оборонпроме. Очень. Я перепостила этот текст с вопросом – как так можно????

Я знаю, что это расследование забило последний гвоздь в политический гроб Порошенко. Я тоже поверила. Это уже потом появилась история с запчастями, которые добывали наши агенты и пострадавшие тогда. Уже потом, в 2020 году, суд назвал расследование ложным.

А тогда, в 2019 году, был Блогфест в Днепре. И я спросила Бигуса, понимает ли он, что сделал? На меня налетели коллеги. Ну, как налетели - не в тренде было говорить о лузере Порошенко. Поэтому мне говорили примерно такое: ну, ты же понимаешь, он сам выкопал себе яму, он сам неправильно себя вел, он сам виноват в том, что проиграл.

Поверьте, дело не в Порошенко. Меня убивает тупость тех, кто пишет мне, что я на него работаю. Нет, не работаю. Пишу о чем хочу и когда хочу. Но да, я категорически не поддержу и никогда не смогу поддержать нынешнего, демократически избранного, с аномально высоким уровнем поддержки президента.

И еще раз повторю: страну в 2019 году хакнули. Президент получил в свои руки неограниченную власть. Везде. Там, где не смогли сразу, получили потом. Это я о том, что выделывают зеленые с местным самоуправлением, убирая непослушных мэров. Как пример.

Тогда, в 2019 году, все те, кого я безгранично уважаю, у кого высокий социальный капитал, интеллектуалы в подавляющем большинстве не голосовали за Зеленского. По разным причинам. Но все понимали одно – страну отдают тем, кто ее угробит.

Собственно, так и вышло. Так и выходит. Помните, как сразу после инаугурации вернулась вся шваль типа Портнова? И потом, как началась война, вся та шваль с кучей чемоданов с деньгами спокойно покинула страну?

Когда я писала, что мы косплеим рашу, мне смеялись в комментариях: да ладно, у нас другие традиции, у нас никто не позволит президенту стать диктатором.

Президент, которого большинство выбирало, чтобы поржать, подмял под себя все ветви власти, есть подозрение, что его Офис слил сложные контрразведывательные операции, он сам искал мир в глазах Путина, встречался в Омане с Патрушевым, раздал должности откровенным врагам страны, закрыл неудобные телеканалы, и он бы и дальше чудил, но тут началась война.

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Я уже даже не буду о "развале экономики" и о том, что "Нью-Йорк таймс хуже скабеевой". О том, что "была бы паника" и "готовьтесь к шашлыкам". Мы это знаем.

Из войны начали делать шоу. О, они умеют! Это единственное, что они хорошо умеют. Мир нас смотрел, как смотрят блокбастеры. Только цена высока – наша жизнь и наша страна.

Для президента это время – самое звездное. К нему вдруг приехала вся мировая элита. Ну, он так воспринимал, что к нему.

Выпускники Гарвардов и Оксфордов, старейшие фамилии мира, политики с именем — все они пожимали руки и обнимались с президентом Украины. Усталым, небритым, в одежде цвета хаки. Он, президент, дарил миру триггерные и абсолютно медийные фразы типа: мне не нужно такси, мне нужны снаряды.

Молодец, без вопросов.

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Мир нам помогал. А мы начали воровать. Ну, как мы. Я не воровала. И вы не воровали. Кто?

Власти решили обвести вокруг пальца простых и доверчивых европейцев, американцев, британцев, канадцев. Обещая реформы и угрожая, что мы здесь стоим, чтобы война в Европу не пришла.

Эйфория и восхищение тем, кто попросил снаряды вместо эвакуационного такси, прошли. У нас есть куча нерешенных внутренних проблем. У нас есть парламент, уровень которого страшен. У нас есть ограничения в медиа, не имеющие ничего общего с ограничениями во время войны. У нас есть зашкаливающий уровень коррупции на всех уровнях власти.

Тут о выборах стали говорить. Разочарую вас – снова выиграет Зеленский. Даже если не угробят Залужного и он, представим, пойдет кандидатом. Выигрывает Зеленский.

Все эти клоуны смешны только в самом начале. Страшно бывает потом. В конце кино.

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Об авторе. Зоя Казанжи, журналистка.

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