Страшнее, чем в Буче: для сокрытия геноцида в Мариуполе оккупанты собирают тела убитых горожан на складах

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"Фото, от которого стынет кровь. Подземный переход в районе Садков, на окраине Мариуполя. Здесь оккупанты устроили пункт сбора тел мариупольцев, убитых российскими военными. Специальные группы зачистки ежедневно свозят сотни трупов в такие пункты по всему городу. Крупнейший из них расположен в складском помещении на выезде в поселок Старый Крым", – говорится в сообщении.

Известно, что дальше захватчики вывозят тела для уничтожения в передвижных крематориях или хоронят в братских могилах.

Таким образом, российские военные делают все, чтобы скрыть трагедию в Мариуполе. В городском совете подчеркивают, что масштабы преступления в десятки раз страшнее геноцида в Буче.