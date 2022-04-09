Страшнее, чем в Буче: для сокрытия геноцида в Мариуполе оккупанты собирают тела убитых горожан на складах
В Мариуполе захватчики собирают тела убитых горожан в подземном переходе на окраинах города в районе Садков, чтобы затем уничтожить их в крематории. Таким образом, оккупанты пытаются скрыть более страшный геноцид, чем в Буче
Об этом сообщает Мариупольский горсовет.
"Фото, от которого стынет кровь. Подземный переход в районе Садков, на окраине Мариуполя. Здесь оккупанты устроили пункт сбора тел мариупольцев, убитых российскими военными. Специальные группы зачистки ежедневно свозят сотни трупов в такие пункты по всему городу. Крупнейший из них расположен в складском помещении на выезде в поселок Старый Крым", – говорится в сообщении.
Известно, что дальше захватчики вывозят тела для уничтожения в передвижных крематориях или хоронят в братских могилах.
Таким образом, российские военные делают все, чтобы скрыть трагедию в Мариуполе. В городском совете подчеркивают, что масштабы преступления в десятки раз страшнее геноцида в Буче.
- Зверства оккупантов фиксируют также на освобожденных территориях Харьковской области, где находят тела замученных мирных жителей. Военные преступления подобны тем, которые происходили в Буче.
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