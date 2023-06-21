Принятие 13 декабря 2022 года Верховной Радой закона "О национальных меньшинствах (сообществах)" было реализацией седьмого из критериев Европейской Комиссии, которыми Европейский Союз обусловил предоставление Украине статуса кандидата на вступление в евросообщество. ЕК рекомендовала "завершить реформу законодательной базы по национальным меньшинствам, которая сейчас готовится согласно рекомендациям Венецианской комиссии и принять немедленные и эффективные механизмы имплементации".

Через месяц после принятия закона председатель Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы запросил Заключение Венецианской комиссии, которая его приняла на заседании 8-10 июня этого года. Наверное, ЕК будет учитывать этот документ при написании оценки выполнения Украиной семи критериев как предусловие к старту процесса обретения нашим государством полноправного членства в ЕС.

Однако дело в том, что львиную долю рекомендаций "Венецианки" наше государство выполнить не может, потому что они противоречат Конституции Украины, решениям Конституционного Суда, внутреннему законодательству, а также актам международного права и судебной практике Европейского суда по правам человека. Кроме того, свои выводы Венецианская комиссия сформулировала на основе ошибочного прочтения украинских законов, в частности закона "О правовом режиме военного положения". И поэтому решила, что национальные меньшинства у нас подвергаются дискриминации.

Это неправда. Даже во время широкомасштабной войны в Украине права национальных меньшинств не нарушены. На самом деле положение дел другое: Россия начала войну, чтобы уничтожить наше государство и осуществить геноцид Украинского народа - "граждан Украины всех национальностей", как записано в Конституции.

Венгерское меньшинство стало заложником Будапешта

Многих парламентариев, экспертов и журналистов рекомендации "Венецианки" удивили, возмутили, а то и шокировали. В Украине к Венецианской комиссии сложилось доверие как к профессиональному сообществу международных юристов. И потому мы не ожидали такого непрофессионального, а местами еще и предвзятого по отношению к Украине документа.

Звучат разные предложения - от принятия постановления Верховной Рады с осуждением Венецианской комиссии до гневных призывов вообще проигнорировать ее Заключение. А когда ЕС попытается применить его и обяжет Украину к его полной имплементации, тогда радикальные голоса предлагают сказать "goodbye the EU". Короче, "назло маме отморозим себе уши".

Эмоции должны отойти в сторону. Вместо этого нужно проанализировать документ, прежде всего, нашей исполнительной власти. Ведь "Венецианка" отметила хорошее сотрудничество с украинскими официальными органами. Отмечалось, что чиновники из Государственной службы по этнополитике и свободе совести ответили на вопросы комиссии в письменной форме. Комиссия выслушала также главу ГЭСС Виктора Еленского.

Мы не знаем ни этих письменных ответов, ни реакции правительства на рекомендации "Венецианки". Не понимаем также, какова была стратегия Киева в диалоге с Брюсселем по выполнению седьмого критерия. В коридорах власти успокаивают, что европейцы "не будут настаивать" на этой теме до завершения войны, понимая ее чувствительность и меньшую приоритетность по сравнению с контрнаступлением и выполнением других критериев ЕС.

Что ж, может, действительно европейцы будут закрывать глаза, но может случиться и так, что глаз закрывать не будут. Предупреждением об отсутствии снисходительных подходов должно послужить заявление президента США Джо Байдена об отсутствии условий для упрощенной процедуры вступления Украины в НАТО из-за коррупции. И это не только в оборонной сфере.

На внесении закона о национальных меньшинствах в перечень критериев для получения статуса кандидата на вступление в ЕС настаивала Венгрия - "заклятый друг" нашей страны, которая не упускает ни одного повода, чтобы нам навредить. Официальный Будапешт долгое время блокировал заседание комиссии НАТО-Украина из-за якобы притеснений национальных меньшинств. Огласил свои категорические требования изменить законы "Об образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Парламент Венгрии Фото: Getty Images

Уже более двух недель Венгрия ведет недопустимые маневры вокруг 11 пленных военнослужащих ВСУ. Министр иностранных дел господин Сийярто возмутился тем, что представителей венгерского меньшинства в Украине также мобилизуют в армию и "многие погибают на войне". Он считает, что вправе выступать на международных форумах "от имени нации, представители которой умирают на этой войне". И поэтому Венгрия хочет как можно скорее достичь мира через переговоры.

Фото: Gettyimages

Рекомендации "ключевые" и "прочие"

Таким образом, граждане Украины венгерского происхождения стали заложниками политики соседнего недружественного нам государства, что является вопиющим нарушением международного права и практики добрососедства. Для Будапешта Заключение – это настоящий подарок и инструмент реализации такого курса, средство блокирования нашей интеграции в ЕС и НАТО. Без сомнения, правительство Виктора Орбана воспользуется этим подарком в полной мере.

Свои рекомендации "Венецианка" поделила на "ключевые" и "прочие". Первых названо 8. Из них 5 касаются самого закона о национальных меньшинствах, 3 - других законов, в частности, закона об образовании и об украинском языке как государственном. Комиссия поддержала свои предыдущие рекомендации к этим законам от 2017-го и 2020 годов, поэтому предложений в этих сферах насчитывается более двух десятков. Таким образом, вывод "Венецианки" преимущественно касается правовых механизмов использования украинского языка как государственного, а также объемов обучения украинскому в системе государственного и частного общего среднего образования.

Фото: Министерство юстиции Сербии

В закон о национальных меньшинствах "Венецианка" внесла следующие главные рекомендации: 1) распространить право на организацию мероприятий на языках меньшинств на всех лиц; 2) пересмотреть обязательства по обеспечению перевода на украинский язык информации о публичных мероприятиях по требованию посетителей; 3) пересмотреть обязательства, связанные с книгоиздательством и книжными магазинами, в свете принципа пропорциональности; 4) обеспечить большую правовую определенность относительно возможности перевода официальных надписей и информации на язык меньшинств; 5) пересмотреть критерии принятия методологии обеспечения использования языков в контактах с органами власти.

"Прочие" рекомендации: 1) пересмотреть положения закона об образовании и закона об украинском языке, "содержащие ограничение свободы использования языков меньшинств и дифференцированное отношение к языкам меньшинств", согласно выводам 2017-го и 2020 годов; 2) отменить обязательные квоты на использование украинского языка, предусмотренные законами о государственном языке и о медиа; 3) отложить "постепенную трансформацию системы школьной системы с обучением языкам меньшинств и пересмотреть ее в свете Заключения Венецианской комиссии 2017 года".

Каждая из этих рекомендаций требует детального анализа, однако не является предметом настоящей статьи. При случае лишь замечу, что вторая из "ключевых" рекомендаций стала результатом невнимательного прочтения закона о национальных меньшинствах (ст. 10, части 2, 3), поскольку речь идет о переводе на украинский язык исключительно сопровождения (конферанса) мероприятия, при условии предоставления посетителями соответствующего запроса не менее чем за 48 часов до начала. Остальные элементы мероприятия ведутся на языке национального меньшинства.

Подобные замечания можно сделать и относительно других подробных рекомендаций. Следовательно, в процессе обсуждения с Европейской Комиссией легко уладить эти недоразумения. Некоторые из предложений "Венецианки" следует принять, учитывая тот же "критерий пропорциональности". В конце концов, комиссия не скупилась на комплименты по многим положениям закона, и поэтому пространство для конструктивного диалога достаточно широко.

Потрясающая украинская реальность

Но суть проблемы не в деталях, а в методологических подходах, общих выводах и пригодности Заключения для укрепления демократии в нашем государстве. "Венецианка" задекларировала, что не рассматривала "ни общую правовую базу, действующую в Украине в сфере защиты меньшинств, ни общую ситуацию с национальными меньшинствами в этой стране". Ее Заключение якобы ограничивается положениями закона о национальных меньшинствах и согласованием его положений с рекомендациями 2017-го и 2020 годов.

"Венецианка" подчеркнула, что не оценивала соответствие перечисленных законов Конституции Украины. Также указала, что проанализировала закон о национальных меньшинствах только на предмет его соответствия "применимым международным инструментам и стандартам". То есть, документам Совета Европы: Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, а также статье 14 Европейской конвенции прав человека и Протоколу № 12 и статьям 26 и 27 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Не буду цитировать и анализировать каждый из названных документов, потому что эта статья разрастется до размеров научного исследования. Ограничусь несколькими принципиальными замечаниями.

Вопреки своей декларации "Венецианка" все же принимает во внимание украинские реалии, а не только положения украинского законодательства и международного права. В рекомендациях к закону об украинском языке 2020 г. (поддержанных в 2023 г.) комиссия отметила, что "языковая политика является чрезвычайно сложным и чувствительным вопросом в Украине, который стал в прошлом и может стать в будущем источником напряженности в отношениях с родственными государствами национальных. меньшинств Украины. Это также очень политизированный вопрос, особенно в связи с последними событиями и конфликтом с Россией".

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Итак, "Венецианка" сама признала, что при написании рекомендаций приняла во внимание не только "сухой закон", но и политику. Более того, политическая целесообразность стала для нее определяющим фактором. Однако спросим, почему внимание уделено отношениям Украины с другими государствами, но не проведен анализ внутренней политики Украины, то есть фактического положения национальных меньшинств и общества в целом?

"Венецианка" использует термины "сложный, чувствительный и политизированный вопрос", "последние события", "конфликт с Россией", хотя это лишь публицистика и лирика, а не описание реальности и язык юридических терминов. С уклоном в сторону России и других сопредельных государств, использующих национальный вопрос против нашего государства.

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Украинская действительность потрясает. После российской агрессии 2014 г. внутренними переселенцами стали 1,5 миллиона украинцев, в том числе значительная часть представителей коренных народов и национальных меньшинств из Крыма и оккупированной части Востока. После широкомасштабного вторжения России 24 февраля 2022 г. 13-14 миллионов украинцев стали внутренними переселенцами и беженцами. Более 700 тысяч украинских детей учатся за границей, а большинство из них дистанционно получают образование в Украине, в основном в школах, где учились до войны. Таким образом, Украина поддерживает связь своих молодых граждан с собственным государством, готовя их к возвращению на Родину.

Кроме того, демографическая ситуация в стране в целом и в отдельных ее регионах существенно изменилась. В частности, в громадах и районах со значительным процентом национальных меньшинств (Восток и Юг, Буковина, Закарпатье, Галичина). Многие общины национальных меньшинств, например, греков в Мариуполе, уничтожены.

"Венецианцы" проигнорировали свой устав

Для Украины одним из главных вызовов, породивших войну, является сохранение консолидированности общества и его мобилизация для противостояния России - врагу свободы, демократии, прав человека и гражданина. Все, что способствует такому сохранению, должно поощряться и поддерживаться. В то же время, препятствующее должно быть названно, решительно отвергнуто и, если надо, осужденно.

Распознавание того, что помогает, а что препятствует – это прямая обязанность "Венецианки". 2 марта 2022 г. Генеральная Ассамблея ООН самым решительным образом осудила агрессию РФ против Украины в нарушение Устава ООН. Организация приняла ряд других резолюций с призывом к наказанию России, поддержке Украины и установлению справедливого мира. Агрессию РФ также осудили Совет Европы, ОБСЕ, ЕС, НАТО, Африканский союз, Экономическое сообщество государств Западной Африки, Организация американских государств, Форум тихоокеанских островов, Карибское сообщество, Северный совет.

В январе с. г. Европейский парламент принял постановление о создании трибунала по преступлению агрессии против Украины. В нем констатировано, что "с февраля 2014 года Россия ведет незаконную, неспровоцированную и необоснованную агрессивную войну против Украины, которую она возобновила 24 февраля 2022 года, совершив массовое вторжение в Украину". Международный уголовный суд в Гааге признал депортацию украинских детей Россией преступлением геноцида. Европарламент подчеркнул, что РФ совершает в Украине военные преступления, преступления против человечности и преступление геноцида.

И поэтому наш – Украины – вывод должен быть твердым: отсутствие упоминания об этих фактах и документах международного права с осуждением действий РФ в рекомендательном документе органа Совета Европы равно отрицанию этих фактов и документов, а также является действием, прямо нарушающим устав "Венецианки". Ведь в этом документе рассматривается национальный вопрос, сфера использования государственного языка и система образования - базовые вопросы для существования и сопротивления государства и всего общества.

Президент Венецианской комиссии Джанни БукикиоФото. Getty Images

Идём дальше. Официальное название "Венецианки" - Европейская комиссия "За демократию через право". На странице МИД Украины (цитирую как официальное сообщение, поскольку Украина является членом Совета Европы) отмечено, что основными сферами деятельности комиссии являются: конституционное право; выборы, референдумы, политические партии; сотрудничество с конституционными судами и омбудсменами; международные или сравнительные исследования. К компетенции Комиссии относятся: рассмотрение вопросов конституционной ситуации в отдельных государствах; рассмотрение вопросов конституционного права общего характера с применением сравнительного подхода; создание центров документации конституционного права.

Игнорирование положений своего устава позволило "Венецианке" сделать три сногсшибательных вещи: не анализировать Конституцию Украины (хотя это неправда, о чем напишу впоследствии); не принимать во внимание решение Конституционного Суда от 14 июля 2021 г. № 1-р/2021 по закону об украинском языке; не сотрудничать с КСУ и украинским омбудсменом.

Таким образом, комиссия использовала "метод пробирки": взять отдельный закон, очистить его от влияния внешней среды (т.е. реалий) и предложить его изменить (равно как и другие законы) в соответствии с собственным способом "дистилляции". Такой метод может и приемлем для занятий на университетских юридических факультетах, но не в сфере международного права и международных отношений.

Украинский язык – основа конституционного строя

Решение КСУ имеет фундаментальное значение для правопорядка в Украине как части законодательного поля. Оно обязательно для выполнения всеми институтами Украинского государства. Следовательно, парламент не может изменить основные положения этих законов, в частности, учитывая неопровержимый факт: в решении КСУ косвенно даны ответы на рекомендации "Венецианки" к законам об украинском языке и образовании. Подтверждены статус украинского языка как единого государственного; допустимость различения коренных народов; назначение языковых квот на радио и телевидении; обязанность обучения на государственном языке как предпосылки недискриминации учащихся национальных меньшинств и т.д.

Особенно важны обоснование этого решения.

"Без полноценного функционирования украинского языка во всех участках публичной жизни общества на всей территории Украины украинской нации грозит потеря статуса и роли титульной и государствообразующей нации, что равнозначно угрозе исчезновения Украинского государства с политической карты мира. Украинский язык - непременное условие (conditio sine qua non) государственности Украины и ее соборности" – подтвердил Конституционный Суд.

КСУ указал: "Владение государственным языком лицами, принадлежащими к коренным народам и национальным меньшинствам Украины, также защищает права лиц, принадлежащих к государствообразующей нации, свободно использовать государственный язык в любой части публичной жизни на всей территории Украины. Украинский язык в Украине - это язык полноценного демократического участия всех граждан в публичной жизни общества, основа его сплоченности и единства. Ему принадлежит определяющая роль в формировании, развитии и укреплении единой украинской политической (гражданской) нации".

И подчеркнул: "Надлежащее владение государственным языком на соответствующем уровне дает возможность человеку полноценно участвовать в общественной жизни и демократических процессах. Члены общества, которые понимают и уважают ценности, на которые опирается Конституция Украині, являются предпосылкой существования Украины как истинно демократического государства, основанного на верховенстве права (правовластии). Украина, как и каждое другое государство, имеет право выбирать такую собственную языковую модель образования, которая наилучшим образом обеспечивает овладение государственным языком как символическим и инструментальным механизмом общественного единения".

Еще один вывод КСУ: "Русскоязычные граждане Украины не составляют одноцельную социальную единицу - такую, которая как группа лиц (круг лиц) имеет право на юридическую защиту как этническая или языковая единица (группа), а является политическим конструктом, а не юридической категорией, на которую может распространяться режим юридической защиты, гарантированный соответствующими предписаниями Конституции и инструментов международного права".

Последний фрагмент решения - это ответ на 44-ю рекомендацию "Венецианки" от 2020 г.: "Внешнеполитические соображения - будь то проевропейская политика Украины или конфликт с Россией из-за аннексии Крыма - не являются весомым аргументом в дискуссиях относительно языков, пользоваться которыми граждане, в том числе в числе и представители национальных меньшинств, имеют право. Что касается исторического угнетения украинского языка, это может привести к принятию позитивных мер, направленных на пропаганду украинского языка, но, по мнению Венецианской комиссии, это не может оправдать лишение русского языка и его носителей, проживающих в Украине, защиты, предоставленной другим языкам и их носителям".

Шах и мат в исполнении "Венецианки"

В цитируемом выше заключении-рекомендации "Венецианка" сама себе поставила "шах" и "мат". Придумала в документе этого года удивительную конструкцию (рекомендация 41): "В своем заключении 2020 г. относительно недавних изменений законодательства Латвии об образовании на языках национальных меньшинств Венецианская комиссия согласилась с дифференцированным отношением к языкам стран ЕС и стран, не входящих в ЕС. Это было обосновано двумя основными отличиями с Украиной: в отличие от Украины, Латвия является членом ЕС, и, в отличие от Конституции Украины, где есть четкая ссылка на "свободное развитие, использование и защиту русского языка (статья 10), конституционный строй Латвии не дает конкретного признания ни одному языку национальных меньшинств.

Более того, привилегированный статус языков ЕС относит их к иностранным языкам, а не к языкам меньшинств. Даже если за это время Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, эти аргументы остаются актуальными. Однако из-за агрессии РФ против Украины было бы оправдано предусмотреть переходный период на время военного положения, когда этот привилегированный статус не предоставлялся русскому языку".

У меня есть три комментария

Первое. Комиссия является консультативным органом Совета Европы, а не Евросоюза, следовательно, оценивать и давать рекомендации должна всем членам СЕ безотносительно их принадлежности к ЕС. Ибо дифференцированность обязанностей отдельных членов или групп Совета Европы - это разрушение основополагающих документов ООН и базируемых на них документов СЕ, а также самого института.

Наверное, это имели в виду достопочтенные члены Венецианской комиссии?

Второе. В Заключении комиссия заверила, что не занималась исследованием соответствия закона о национальных меньшинствах Конституции Украины. И тут же нарушила это заверение. Ведь сказав "а" о допустимости приостановки норм Конституции на время "грубой агрессии", нужно сказать и "б". То есть прочесть решение КСУ, встретиться с его судьями для получения разъяснений относительно конституционного строя в нашем государстве в свете решения № 1-р/2021.

Но этого "Венецианка" не сделала, потому что тогда нужно было бы пересматривать свои выводы 2017-го и 2020 годов и признавать собственные ошибки. А этого никто не любит делать.

Третье. "Незаконная, неспровоцированная и необоснованная агрессивная война против Украины" продолжается с 2014 г., следовательно, десятый год. "Привилегированный" статус русского языка, прописанный в Конституции Украины от 1996 г. (sic!), не стал инструментом внутренней консолидации Украины, защиты ее независимости и территориальной целостности. Вместо этого послужил обоснованием геноцидной идеологии "русского мира" и войны против нашего государства.

И этот факт должны учитывать все, кто анализирует, консультирует и оценивает украинский конституционный порядок и законодательство в сфере национальных отношений, языкового вопроса и образования. Вернуться к подобной привилегированности русского языка после завершения военного положения - это нанести непоправимый вред будущему, даже самому существованию украинской нации.

Государства имеют широкие границы оценки

Проанализированные выше проблемы отсылают нас к статье 15 Европейской конвенции по правам человека (аналог статьи 4 Международного пакта о гражданских и политических правах ООН): "Во время войны или другой общественной опасности, угрожающей жизни нации, любая Высокая Договаривающаяся Сторона может принимать меры, отступающие от ее обязательств по настоящей Конвенции, исключительно в тех пределах, которых требует острота положения, и при условии, что такие меры не противоречат другим ее обязательствам в соответствии с международным правом. В статье прописаны права, которые нельзя нарушать, а также порядок уведомления ООН и Совета Европы об отступлении от обязательств.

Для Украины главное значение имеет ЕКПЧ, потому что на ее защите стоит Европейский суд по правам человека, решения которого обязательны для исполнения. Суд уже рассматривал жалобы на основании статьи 15, разработав рекомендации на основе своей судебной практики ("Руководство ЕСПЧ к статье 15").

"Суд - констатируется в "Руководстве" - отметил, что ограничение его полномочий по пересмотру дел является "особо очевидным" в том, что касается статьи 15 (Ирландия против Соединенного Королевства, § 207): "Определение того, угрожает ли "общественная опасность" жизни нации и, в таком случае, насколько далеко необходимо зайти в попытке преодолеть чрезвычайную ситуацию, является в первую очередь обязанностью каждого Договаривающегося Государства, поскольку оно несет ответственность за "жизнь [своей] нации". В связи с тем, что национальные органы власти непосредственно и постоянно имеют дело с текущими неотложными нуждами, они в целом имеют лучшие возможности по сравнению с международным судьей для решения как вопроса наличия такой чрезвычайной ситуации, так и вопроса о характере и масштабах отступлений от обязательств, необходимых, чтобы ее предотвратить. В этом вопросе пункт 1 статьи 15 (...) оставляет таким органам власти широкие границы оценки.

В своей судебной практике ЕСПЧ рассматривал дела отступления от обязательств ЕКПЧ во время "чрезвычайной ситуации ("общественной опасности"), угрожающей жизни нации (террористическая угроза). Не рассматривал таких дел в условиях войны, когда все государство и общество должны мобилизоваться для отпора агрессору В обоих случаях ответственность за оборону и жизнь нации лежит исключительно на государстве, которое наделено широкими полномочиями относительно границ принятых мер.

ЕСПЧ определил одиннадцать критериев, по которым рассматривать дела на основании статьи 15. В целом они касаются оценок того, оправдывали ли обстоятельства отступление от обязательств, пропорциональность его применения, наличия судебного контроля отступления, механизма пересмотра процесса отступления, неприемлемости неоправданной дискриминации. Несложно доказать, что Украина все эти критерии выполнила.

Для оценки Заключения "Венецианки" особенно важен одиннадцатый пункт рекомендаций ЕСПЧ, в котором констатировано, что в своих решениях Суд будет учитывать "точки зрения любых национальных судов, которые рассматривали вопрос, если высший национальный суд Договаривающегося Государства пришел к выводу, что меры не были строго необходимы, Суд может оправданно прийти к противоположному выводу, только если он убедится в том, что национальный суд неправильно разъяснил или неправильно применил статью 15 или практику Суда по этой статье, или пришел к явно необоснованному выводу".

То есть, ЕСПЧ уважает решение национальных судов, в частности верховного и конституционного, отсюда столь жесткие формулировки относительно условий пересмотра их решений. ЕСПЧ наделяет их своеобразной презумпцией компетентности, а потенциальный пересмотр должен основываться на убедительных доказательствах. В двух значимых случаях: когда решения национальных судов признают действия властей неоправданными и тогда, когда действия властей суды признают оправданными. Во втором случае – а это ситуация с решением КСУ от 2021 г. по языковому закону – ЕСПЧ настроен поддержать правильное разъяснение и применение статьи 15 ЕКПЧ.

Следовательно, не учитывая в Заключении решение КСУ от 2021 г., "Венецианка" проигнорировала не только украинский конституционный строй, но и судебную практику ЕСПЧ по 15 статье ЕКПЧ. Но это не самый большой формальный упрек, который нужно поставить "Венецианцы" относительно ее Заключения.

Посягательство на язык – угроза национальной безопасности

"Венецианка" отметила (рекомендации 73-73, Заключение 2023 г.), что начиная с 2015 года Украина подала несколько нотификаций об отступлении от обязательств по статье 15 ЕКПЧ и статье 4 Международного пакта по гражданским и политическим правам на право на свободу собраний и свободу объединений. И оценила: "Поскольку временные ограничения применяются только к лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, Венецианская комиссия поддерживает позицию Верховного комиссара ООН по правам человека о том, что "меры, предусмотренные пунктом 3 переходных положений (закона о национальных меньшинствах, - ред.), кажутся дискриминационными и потому не соответствуют статье 4 МПГПП".

В Украине нет никакой дискриминации меньшинств во время военного положения, так как в статье 6 часть 5 закона "О правовом режиме военного положения" указано, что "исчерпывающий перечень конституционных прав и свобод человека и гражданина, которые временно ограничиваются в связи с введением военного положения с указанием срока действия этих ограничений", устанавливается указом президента Украины.

В Указе Президента Украины №64/2022 "О введении военного положения" статья 3 определяет, что "на период действия правового режима военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44 , 53 Конституции Украины". Право на собрание регулирует статья 39 Конституции. Во время военного положения оно ограничено для всех граждан, а не только для представителей национальных меньшинств.

Ни Верховный комиссар ООН по правам человека, ни "Венецианка" не имеют права допускать подобные ошибки даже в мирное время. Допущение же их во время геноцидной войны наносит непоправимый ущерб Украине и всем государствам и международным организациям, которые нас поддерживают.

В преамбуле закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" утверждается, что его одобрение, среди прочего, имеет целью стремление "к усилению государственных и консолидационных функций украинского языка, повышению его роли в обеспечении территориальной целостности и национальной безопасности Украины". В преамбуле к закону "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" констатируется, что он принимается для "консолидации украинского общества".

В своем решении от 2021 г. Конституционный Суд отметил: "Любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и самому существованию государственности Украины".

Уже почти десять лет Украина как государство и украинский народ - граждане Украины всех национальностей защищают независимость, свободу и демократию. Не только свою, но и всей Европы. Многие аспекты нашей государственной жизни нуждаются в критике и исправлении – это факт. Но все, кто берется нас оценивать, сами должны проявить максимум профессионализма, знания законодательства и беспристрастности. Чтобы их рекомендации воспринимались воюющим государством и нацией как помощь в решении проблем, а не часть этих проблем.

План действий

Настала пора выводов и предложений.

Рекомендации "Венецианки" не упали на наши головы как снег среди лета, потому что предыдущие предложения по законам об образовании и украинском языке показывали способ аргументации в отношении национальных и языковых проблем в Украине. Также нам известны нестандартные, мягко говоря, оценки Верховного комиссара ООН по правам человека.

Сотрудничество с ними, аргументирование позиции Украины требует профессионализма, глубокого владения международным правом и его использования для защиты национальной безопасности. ГЭСС, на которую возложено общение с "Венецианкой", на такое не способна. Это продемонстрировало, в частности, ее ничем не оправданное сопротивление использованию ЕКПЧ и судебной практики ЕСПЧ в вопросе запрета деятельности Русской православной церкви в Украине.

И поэтому к процессу должен подключиться МИД, офис вице-премьера по евроинтеграции, Совет национальной безопасности и обороны и Верховная Рада. Ведь, согласно Конституции, все органы украинской власти – ВР, Президент и Правительство – обязаны работать в интересах реализации европейской и евроатлантической интеграции нашего государства.

Венецианская комиссия свое слово сказала и от сказанного не откажется. Но это рекомендации, а не документ для обязательного исполнения. Политический вес им придал Евросоюз, поэтому все усилия нужно сосредоточить на общении с Европейской Комиссией, Европейским парламентом и другими структурами ЕС.

Для этого предлагаю план действий из семи пунктов

1. Украине нужно работать в соответствии с международным правом, в частности ЕКПЧ. Ибо только это позволяет решить проблемные вопросы беспристрастным, то есть судебным путем перед ЕСПЧ. Все другие способы – политические, требующие разделения другими государствами общих с нами ценностей и понимания реалий, в которых воюет Украина. Венгрия продемонстрировала, что не разделяет ни общие ценности, ни понимание нашего положения. Ей ближе ценности и цены государства-агрессора.

2. Украина должна использовать статью 15 ЕКПЧ и судебную практику ЕСПЧ по ее положениям, поскольку они являются своеобразной правовой инструкцией на случай ситуации, в которой почти десять лет живет Украина. Эта статья ЕКПЧ должна рассматриваться в свете статьи 1 МПГПП, согласно которой "все народы имеют право на самоопределение. На основании этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие". А другие государства "должны, согласно положениям Устава Организации Объединенных Наций, поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право".

3. МИД должен подготовить обстоятельный анализ рекомендаций "Венецианки" с использованием решений КСУ по законам об украинском языке и образовании, а также других решений в касающихся вопросах. Анализ необходимо прислать "Венецианке", а на его основе нужно подготовить письмо Еврокомиссии для проведения предметного диалога по закону о национальных меньшинствах.

4. Народные депутаты Украины должны обратиться в КСУ с представлением о разъяснении конституционности действий Украинского государства (в свете статьи 15 ЕКПЧ) после российской агрессии против нашего государства в феврале 2014 г., в контексте закона о национальных меньшинствах и Заключении "Венецианки".

5. В случае поддержки Европейской Комиссией основных рекомендаций "Венецианки" с требованием их выполнения (относительно законов о национальных меньшинствах, об украинском языке и об образовании) МИД должен обратиться с обжалованием такого решения в ЕСПЧ.

6. МИД должен также подготовить обжалование действий Венгрии или любого другого государства, если они будут пытаться блокировать процесс начала переговоров с Евросоюзом о полноправном членстве в организации с использованием законодательства в сфере образования, языка и национальных меньшинств.

7. Следует действовать решительно, исходя из того, что "незаконная, неспровоцированная и необоснованная агрессивная война против Украины" стала правовым прецедентом не только для Украины, но и для ЕС и всего международного сообщества.

Одна из главных задач сообщества демократических государств и народов – необходимость выработки новых правовых и методологических подходов с учетом преступления геноцида против Украинского народа, обоснованием для которого стала национальная проблематика: идеология "русского мира", "защита русскоязычного населения", "геноцид народа Донбасса и Крыма". А также, что особенно важно, попытка использовать Россией проблем других, кроме российского, национальных меньшинств в Украине. В этом вопросе голос нашего государства должен быть услышан, а реальная правовая практика – проанализирована и применена.