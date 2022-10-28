Секта Святых Экспертов-Устрашителей нашла врага. Крымские татары. Романенко, как умеет только он, очень литературно, ярко и абсолютно бессодержательно, без исследований или аргументов, вынес свой экспертный вердикт: автономию крымских татар запретить, потому что Романенко ее боится.

И побежали запуганные люди с кривотолками. Ай-яй-яй!! Автономия – это сепаратизм! Крым аннексировали из-за автономии! Романенко, конечно, шкваренный-перешкваренный, но тут он дело говорит!

Если хотите разобраться в этой теме, вот вам.

Первое и главное. Кырымлы – отдельный народ, который веками живет в Крыму до того, как там появились украинцы. Крым – историческая родина крымских татар. Они имеют безусловное право на самоуправление внутри единой и неделимой Украины.

Второе. Чем отличаются от россиян те, кто против крымско-татарской автономии? Почему они считают, что московиты не имеют права указывать нам, как жить, зато мы имеем право указывать кырымлы? С какой стати?

Кырымлы – отдельный народ, который веками живет в Крыму до того, как там появились украинцы. Крым – историческая родина крымских татар. Они имеют безусловное право на самоуправление в рамках единой и неделимой Украины

Третье. Страшилки о национальной автономии, способствующей аннексии – ничтожны. На момент аннексии Крым не был национальной автономией! На момент аннексии Донбасса, Запорожской и Херсонской областей они вообще не были никакими автономиями. Народ, самоуправлением которого нас так пугают романенки, в большинстве своем до последнего был лоялен Украине.

Четвертый. Давайте без иллюзий. Без большого насильственного переселения народов (что невозможно в демократическом государстве, какова Украина), Крым никогда не станет этнически украинским. Слишком мал процент украинцев живет в Крыму, и слишком у нас плохая демография. Поэтому выбор прост как дверь. Крым будет либо русским, либо крымско-татарским. Какой Крым вам больше нравится? И так, вспомните, какое именно этническое меньшинство изменило Украине в Крыму и радостно приветствовало оккупанта?

Мы слишком долго жили в парадигме порабощенных, и не все понимают, что должны вести себя как титульная нация. Сильная, уверенная в себе, прагматичная, современная. Не надо бояться автономии кырымлы

Пятый. Мы слишком долго жили в парадигме порабощенных, и не все понимают, что должны вести себя как титульная нация. Сильная, уверенная в себе, прагматичная, современная. Не нужно бояться автономии кырымлы. Они не сбегут в Турцию вместе с Крымом. Крым не бутерброд, чтобы носить его в кармане. У Турции ноль шансов завоевать наш Крым военным путем, если бы вдруг захотела. География полуострова такова, что без Украины он – ничто. Сейчас это очень хорошо чувствует Россия, которая вложила туда сотни миллиардов, а все равно потеряет. На самом деле крымско-татарская автономия — не угроза, а возможность для нас стать теми, кем мы должны быть: хабом свободных народов на пересечении торговых путей. Местом, где синергия свободных наций из 2+2 делает 5.

Я за крымско-татарскую национальную автономию в Крыму. За свободное развитие там украинского и татарского языков, культурных особенностей, возрождение традиций. Кырымлы тоже русифицированные, как и мы. Пора возвращать нашим народам генетическую память. Если мы не будем бояться ужасающих и сделаем все правильно, кырымлы никогда этого не забудут и будут нашим вечным союзником и братским народом. Тогда у потомков энкаведистов в Крыму не будет никаких шансов снова качать Крым в Московию. Думайте об этом, друзья!

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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