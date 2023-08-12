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Страны Западной Африки отложили совещание по военному вторжению в Нигер

12 августа, 2023 суббота
09:49
Мир

Западноафриканские страны блока ECOWAS отсрочили совещание по подготовке возможного военного вмешательства в Нигер

Об этом сообщает издание The Guardian.

"Страны Западной Африки отсрочили ключевое военное совещание по поводу кризиса в Нигере через день после того, как заявили, что собирают "резервные" силы для восстановления власти устраненного президента страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководители штабов западноафриканских стран блока ECOWAS должны были собраться в субботу для информирования лидеров организации о "лучших вариантах" для развертывания резервных сил на случай интервенции на территорию Нигера.

Однако позже они отменили встречу на "неопределенный срок" по "техническим причинам".

Также добавляется, что, вероятно, лидеры ECOWAS, несмотря на готовность начать военную операцию, все же считают лучшим вариантом мирное решение проблемы.

Отмена совещания состоялась, когда тысячи сторонников переворота митинговали у французской военной базы в Нигере в пятницу. Протестующие, собравшиеся у военной базы на окраине столицы страны Ниамей, выкрикивали "Долой Францию" и "Долой Ecowas".

Что известно о госперевороте в Нигере

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого во дворце заблокировали президента страны Мохаммеда Базума. Военные заявили, что свергли демократически избранного президента Нигера, объявив по государственному телевидению, что они положили конец властям из-за ухудшения ситуации с безопасностью в африканской стране.

Украина осудила государственный переворот в Республике Нигер. В МИДе категорически отвергли любые попытки насильственного, нелегитимного изменения конституционного строя.

Генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера после государственного переворота при поддержке возглавляемого им подразделения президентской гвардии.

Совет Безопасности ООН решительно осудил попытки неконституционного изменения законного правительства Республики Нигер. Члены Совета безопасности призвали к увольнению президента Мохаммеда Базума.

"Члены Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность из-за негативных последствий неконституционной смены власти в регионе, роста террористической активности и тяжелой социально-экономической ситуации", - говорится в заявлении Совбеза.

30 июля в городе Ниамей, столице Нигера, поклонники хунты прошли маршем по улицам столицы Ниамея - они размахивали российскими флагами, скандировали имя Путина и напали на посольство Франции.

2 августа Италия эвакуировала из Нигера 87 человек. Среди них – 36 итальянцев, 21 гражданин США, четверо болгар, двое австрийцев и по одному гражданину Великобритании, Нигера, Венгрии, Сенегала и Нигерии. На следующий день США заявили , что частично эвакуируют часть сотрудников и их семей из своего посольства в стране. Однако посольство США открыто для предоставления ограниченных экстренных услуг гражданам США. Также 3 августа президент США Джо Байден призвал хунту в Нигере уволить демократически избранного президента страны Мохаммеда Базума и его семью, удерживаемых после государственного переворота.

Президент Нигера Мохамед Базум, которого после госпереворота удерживает хунта, призвал международную совместную помощь восстановить конституционный порядок в стране.

5 августа стало известно, что страны Африки и организации Экономического сообщества западных стран Африки (ECOWAS) угрожают осуществить интервенцию в Нигер, если местная хунта не вернет к власти законного президента Мохаммеда Базума. В тот же день сообщили, что правительство Соединенных Штатов приостанавливает некоторые программы иностранной помощи в пользу властей Нигера. Эта временная мера не влияет на все иностранные программы помощи США в Нигере.

Позже, 6 августа, сообщалось , что военная хунта в Нигере обратилась к вагнеровцам за помощью из-за приближения крайнего срока для увольнения свергнутого президента страны.

Также 7 августа хунта Нигера частично закрыла воздушное пространство страны, предупредив о нападении "иностранного государства", поскольку в воскресенье истек крайний срок для восстановления в должности свергнутого президента Мохаммеда Базума.

Африка
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