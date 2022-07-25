Страны Запада боятся распада Российской Федерации, – дипломат Чалый

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".



"Россия повторяет путь СССР. Просто их, к сожалению, еще пытаются сохранить. Страны Запада не хотят распада Российской Федерации. А точнее, боятся распада РФ, потому что не знают, что дальше делать. В частности, где брать дешевый газ. Никто не представляет себе мир не без России, а без дешевых энергоресурсов и человеческих ресурсов", – пояснил Чалый.



Дипломат уверен, что Россия станет развиваться только тогда, когда распадется на части.



"Россия изменит свой курс только тогда, когда распадется. Нам же нужно укреплять собственную безопасность. Поскольку мы не сможем удержать эту орду, какая бы она ни была, если не будем в системе коллективной оборонной безопасности. Также следует учесть тот факт, что когда Россия начнет разваливаться, так беженцы пойдут на нашу территорию. К этому нужно готовиться", - добавил он.



4 июля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что падение режима Владимира Путина возможно из-за недовольства российской элиты его политикой или вследствие распада РФ на несколько государств