Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.



"На всех международных площадках значительно усилилась роль стран Восточной Европы, стран Балтии в так называемом европейском проекте. Поэтому на сегодняшний день нельзя говорить о них как о младших партнерах, а скорее как о лидерах, которые продемонстрировали все то, что ожидали от Европейского Союза" , – подчеркнула Шелест.

Эксперт добавила, что в действующей геополитике в то время решающим является голос не только Франции или Германии, страны Восточной Европы занимают также важное место в решении стратегических вопросов.

"Тем более страны Восточной Европы продемонстрировали не только то, какая у них смелость, но и то, как много могут сделать", - сказала Шелест.

Литва является одним из самых больших сторонников членства Украины в ЕС, - посол Литвы в Украине Сарапинас.

членства Украины в ЕС, - посол Литвы в Украине Сарапинас. Литва объявила полную независимость от энергоносителей из РФ. С 22 мая страны Балтии прекращают поставки электроэнергии из России.

Литва предлагает провести военно-морскую операцию для экспорта зерна из заблокированных Россией портов Украины.

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