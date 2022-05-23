Страны Восточной Европы продемонстрировали все то, что ожидали от сообщества ЕС в кризисной ситуации, как сейчас — эксперт по внешней политике
Директор программы студий безопасности Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест убеждена, из-за позиции и действий по вторжению РФ в Украину, страны Восточной Европы заняли новое, мощное место в решении важных стратегических вопросов в геополитике
Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.
"На всех международных площадках значительно усилилась роль стран Восточной Европы, стран Балтии в так называемом европейском проекте. Поэтому на сегодняшний день нельзя говорить о них как о младших партнерах, а скорее как о лидерах, которые продемонстрировали все то, что ожидали от Европейского Союза" , – подчеркнула Шелест.
Эксперт добавила, что в действующей геополитике в то время решающим является голос не только Франции или Германии, страны Восточной Европы занимают также важное место в решении стратегических вопросов.
"Тем более страны Восточной Европы продемонстрировали не только то, какая у них смелость, но и то, как много могут сделать", - сказала Шелест.
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