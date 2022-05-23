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Страны Восточной Европы продемонстрировали все то, что ожидали от сообщества ЕС в кризисной ситуации, как сейчас — эксперт по внешней политике

23 мая, 2022 понедельник
19:33
война с Россией

Директор программы студий безопасности Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест убеждена, из-за позиции и действий по вторжению РФ в Украину, страны Восточной Европы заняли новое, мощное место в решении важных стратегических вопросов в геополитике

Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.

"На всех международных площадках значительно усилилась роль стран Восточной Европы, стран Балтии в так называемом европейском проекте. Поэтому на сегодняшний день нельзя говорить о них как о младших партнерах, а скорее как о лидерах, которые продемонстрировали все то, что ожидали от Европейского Союза" , – подчеркнула Шелест.

Эксперт добавила, что в действующей геополитике в то время решающим является голос не только Франции или Германии, страны Восточной Европы занимают также важное место в решении стратегических вопросов.

"Тем более страны Восточной Европы продемонстрировали не только то, какая у них смелость, но и то, как много могут сделать", - сказала Шелест.

  • Литва является одним из самых больших сторонников членства Украины в ЕС, - посол Литвы в Украине Сарапинас.
  • Литва объявила полную независимость от энергоносителей из РФ. С 22 мая страны Балтии прекращают поставки электроэнергии из России.
  • Литва предлагает провести военно-морскую операцию для экспорта зерна из заблокированных Россией портов Украины.

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