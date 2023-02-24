Об этом он сказал в видеообращении, выложенном в фейсбуке.

Благодаря резолюции, в ООН теперь существует утвержденная формула мира президента Владимира Зеленского, которая поможет предотвратить любые спекуляции на эту тему, считает министр.

"Это означает, что теперь любые мирные предложения, которые могут раздаваться от того или иного государства, должны находиться в рамках резолюции. То, чего нет в резолюции, будет очень трудно им продать как дополнительный конструктивный элемент своего мирного плана", - отмечает Кулеба.

Также утверждением резолюции разрушены несколько мифов. Одно из них это то, что Украину поддерживает только глобальный Запад.

"141 страна, среди которых абсолютное большинство стран Латинской Америки, абсолютное большинство стран Азии, большинство стран Африки – все проголосовали в поддержку резолюции. В поддержку четких слов, что Россия должна вывести свои войска", – рассказал дипломат.

По словам Кулебы, были разрушены мифы о том, что от темы войны в Украине все устали, а также, что Российская Федерация может переломить ситуацию в свою пользу.

На момент публикации видео глава украинского МИД отмечал, что еще 48 часов назад в поддержку резолюции не было и 130 голосов, однако благодаря работе Зеленского, дипломатов и партнеров удалось добиться известного всем результата.