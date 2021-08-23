Страны-участницы "Крымской платформы" подписали совместную декларацию

Соответствующее решение приняли в пределах саммита "Крымская платформа", передает Еспресо.TV.

Участники саммита Крымской платформы приняли текст совместной декларации, в которой требуют от России обеспечить полный доступ в оккупированный Крым.



"Мы имеем одобренную всеми участниками декларацию Крымской платформы ... Она четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией, обязательства рассмотреть введение дополнительных политических, дипломатических, ограничительных санкций в отношении России в случае дальнейшей агрессии, объединения усилий всех стран-участниц нашей Крымской платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Как отмечается в тексте декларации участники осуждают:

нарушения и ограничения прав человека в Крыму;

милитаризацию Крыма;

препятствование правам и свободам судоходства, в частности речь идет о проходе судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно;

изменение демографической структуры полуострова путем переселения граждан РФ в Крым.

Зеленский отметил, что "впервые на международном уровне Российскую Федерацию признано государством-оккупантом". И в соответствии с нормами международного гуманитарного права она должна немедленно прекратить нарушение прав человека на временно оккупированном полуострове Крым и обеспечить уже сейчас беспрепятственный доступ в Крым для международных гуманитарных и правозащитных организаций.



Согласно документу, формат "Крымской платформы" создан с целью мирного прекращения оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины над полуостровом.

Страны-участницы решили рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении РФ, когда это необходимо и если действия РФ этого потребуют.



В документе Россию призывают обеспечить всем лицам, которые принадлежат к этническим и религиозным общинам полуострова, включая этнических украинцев и крымских татар, возможность в полной мере пользоваться своими правами.

Также стране-агрессоре предлагают привлекаться к участию в деятельности Международной Крымской платформы, которая направлена на прекращение временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.



Справка: "Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, предусматривающая механизм для защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.



45 стран и международных организаций были представлены на саммите, в частности присутствовали 10 президентов и 4 главы правительства. На "Крымской плафторме" были и представители всех членов НАТО и ЕС.

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