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Страны, тяготевшие к РФ, переоценивают свои геополитические ориентиры, - эксперт-международник Осмоловская

18 сентября, 2022 воскресенье
23:36
Мир

Постсоветские страны Азии, которые были союзниками России, увидели, что Кремль становится раздражителем и фактором, только провоцирующим опасность в регионе

Об этом в эфире Еспресо заявила эксперт по международным отношениям Юлия Осмоловская.

"Ситуация ничтожной военной авантюры РФ в Украине приводит к тому, что и Россия как страна, и политическое руководство в лице Путина несет серьезные репутационные потери. Те страны, которые традиционно тяготели к каким-то альянсам с Россией из бывших советских республик, становятся смелее и переоценивают собственные геополитические ориентиры. Они видят, что РФ сейчас не может становиться для них якорем стабильности и безопасности, а скорее становится раздражителем и фактором, только провоцирующим опасность в регионе", - отметила она.

По мнению эксперта, именно поэтому происходит переоценка.

"Армения – это показательный пример, достаточно посмотреть как ее не поддерживала РФ в 2020 году во время войны в Нагорном Карабахе. Там не было прямых нападений на Армению, чтобы можно было активировать статью договора об ОДКБ. Сейчас Армения официально обратилась к ОДКБ и России и не получила никакого нормального ответа на это - сейчас там достаточно радикальные настроения, потому что они считают Россию предательницей. Эти протесты за выход из ОДКБ являются естественным следствием происходящего", - считает Осмоловская.

Она подчеркнула, что сейчас другие страны активизировали сотрудничество и взаимодействие с США.

"Были недавно военные учения США с рядом стран ОДКБ. Можно сказать, что геополитически Россия действительно теряет. Первые звоночки пошли по странам СНГ и ОДКБ, сейчас подходящий случай для США взять на себя более заметную роль в процессах безопасности региона", - подытожила экспертка.

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Россия
Армения
война с Россией
США
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