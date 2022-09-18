Страны, тяготевшие к РФ, переоценивают свои геополитические ориентиры, - эксперт-международник Осмоловская
Постсоветские страны Азии, которые были союзниками России, увидели, что Кремль становится раздражителем и фактором, только провоцирующим опасность в регионе
Об этом в эфире Еспресо заявила эксперт по международным отношениям Юлия Осмоловская.
"Ситуация ничтожной военной авантюры РФ в Украине приводит к тому, что и Россия как страна, и политическое руководство в лице Путина несет серьезные репутационные потери. Те страны, которые традиционно тяготели к каким-то альянсам с Россией из бывших советских республик, становятся смелее и переоценивают собственные геополитические ориентиры. Они видят, что РФ сейчас не может становиться для них якорем стабильности и безопасности, а скорее становится раздражителем и фактором, только провоцирующим опасность в регионе", - отметила она.
По мнению эксперта, именно поэтому происходит переоценка.
"Армения – это показательный пример, достаточно посмотреть как ее не поддерживала РФ в 2020 году во время войны в Нагорном Карабахе. Там не было прямых нападений на Армению, чтобы можно было активировать статью договора об ОДКБ. Сейчас Армения официально обратилась к ОДКБ и России и не получила никакого нормального ответа на это - сейчас там достаточно радикальные настроения, потому что они считают Россию предательницей. Эти протесты за выход из ОДКБ являются естественным следствием происходящего", - считает Осмоловская.
Она подчеркнула, что сейчас другие страны активизировали сотрудничество и взаимодействие с США.
"Были недавно военные учения США с рядом стран ОДКБ. Можно сказать, что геополитически Россия действительно теряет. Первые звоночки пошли по странам СНГ и ОДКБ, сейчас подходящий случай для США взять на себя более заметную роль в процессах безопасности региона", - подытожила экспертка.
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